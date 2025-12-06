Mosca sposta i Tor-M2K: così rafforza lo scudo avanzato verso l’Europa

La recente consegna alla Bielorussia di ulteriori batterie del sistema missilistico antiaereo Tor-M2K rappresenta un nuovo passo nel consolidamento dell’architettura di difesa aerospaziale dell’Unione Statale russo-bielorussa. L’espansione della componente SHORAD risponde all’esigenza di contrastare vettori a bassa quota sempre più sofisticati, come droni, piattaforme UAV tattiche e munizioni circuitanti, che stanno modificando in profondità la natura del combattimento contemporaneo. In questo quadro Minsk continua ad assumere un ruolo centrale quale avamposto avanzato del dispositivo difensivo congiunto lungo l’intero fronte occidentale.

Cooperazione tecnico-militare e consolidamento della rete congiunta

Il Ministero della Difesa bielorusso ha ufficializzato l’entrata in servizio di una nuova batteria Tor-M2K, inserendo l’evento nel quadro della cooperazione tecnico-militare strutturata con la Russia e avviata formalmente nel 2015. Le consegne, iniziate nel 2016, hanno subito un’accelerazione in seguito all’evolversi della crisi ucraina, fino a portare il numero totale delle batterie operative da sette a otto. Tale incremento non costituisce soltanto un ampliamento quantitativo: i sistemi Tor-M2K rappresentano infatti nodi essenziali della rete integrata di difesa aerea dell’Unione Statale, concepita per garantire copertura continua, coordinamento radar multilivello e capacità di ingaggio armonizzata lungo l’intera direttrice occidentale.

Cosa sappiamo del Tor-M2K

Il Tor-M2K utilizza il telaio bielorusso MZKT-6922, una piattaforma ad alta mobilità sulla quale è installato un modulo di lancio verticale che ospita sedici missili 9M338K, progettati per l’ingaggio rapido di minacce a corto raggio. Il sistema dispone di un radar di scoperta con copertura a trecentosessanta gradi in grado di individuare bersagli entro un raggio di circa trentadue o trentacinque chilometri tracciandone simultaneamente fino a quarantotto, mentre un radar di guida coordina fino a quattro missili diretti contro un singolo obiettivo. Questa configurazione consente al Tor-M2K di operare con elevata efficacia contro droni, missili da crociera e velivoli tattici, anche in presenza di forti disturbi elettromagnetici o condizioni meteorologiche sfavorevoli. Secondo il comando della brigata missilistica antiaerea bielorussa, l’arrivo del nuovo lotto incrementa sensibilmente la prontezza operativa complessiva dell’unità e rafforza la protezione delle infrastrutture critiche del Paese.

Preparazione dei bielorussi e ricadute sull’Europa orientale

Gli equipaggi bielorussi incaricati dell’impiego del Tor-M2K hanno completato un ciclo avanzato di addestramento specifico, ottenendo valutazioni elevate nelle esercitazioni a fuoco condotte in coordinamento con altre componenti delle forze armate nazionali. L’esperienza maturata anche attraverso l’osservazione dell’impiego del sistema in scenari reali, come quelli del teatro ucraino, ha confermato la solidità del modello in teatri caratterizzati da saturazione di minacce e condizioni operative particolarmente complesse. L’ampliamento della dotazione Tor-M2K non solo rafforza la postura difensiva dell’Unione Statale, ma incide anche sugli equilibri strategici dell’Europa orientale.

Per Minsk, il potenziamento si traduce in un aumento concreto della capacità autonoma di interdizione aerea; per Mosca, rappresenta un consolidamento della cintura di protezione avanzata verso l’Occidente, elemento che assume un rilievo crescente nella competizione geopolitica attuale.