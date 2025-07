Il piano tedesco per la difesa terrestre

La Germania ha intrapreso un ambizioso programma di potenziamento delle proprie capacità militari terrestri, con l’intento di rafforzare in modo significativo la deterrenza nazionale e di assumere un ruolo di primo piano nel sistema di sicurezza europeo. Berlino intenderebbe dotare le proprie forze terrestri di equipaggiamenti avanzati, rispondendo sia alla necessità di adattarsi a un ambiente internazionale caratterizzato da crescente instabilità, sia alle richieste dell’Alleanza atlantica per un impegno difensivo più deciso. Tale strategia potrebbe garantire una maggiore autonomia operativa e una presenza militare solida, capace di fronteggiare efficacemente le sfide derivanti dalle attuali tensioni con la Russia.

Cosa sappiamo sull’espansione e la modernizzazione delle forze terrestri

Dall’analisi emerge che il piano prevede la formazione di sette nuove brigate da combattimento, equipaggiate con un numero senza precedenti di veicoli corazzati: fino a 1.000 carri armati Leopard 2 e 2.500 mezzi da trasporto truppe Boxer. Attualmente, la Bundeswehr dispone di circa 300 Leopard 2, nelle versioni A5, A6 e A7, e 330 Boxer. L’iniziativa comporterà quindi un significativo incremento delle capacità corazzate tedesche. Il progetto ha un costo stimato di circa 25 miliardi di euro, con l’obiettivo di completare le consegne entro la fine del decennio. Il Leopard 2, prodotto da KNDS Deutschland e Rheinmetall, è considerato uno tra i carri armati più sofisticati a livello europeo, mentre il Boxer, nato dalla joint venture ARTEC, offre elevate prestazioni in termini di protezione e modularità essenziali per la versatilità operativa. Tali mezzi sono concepiti per garantire una presenza costante e una prontezza operativa elevata nelle missioni Nato, specialmente sul fianco orientale dell’Alleanza.

Scenari e pressioni internazionali

La scelta tedesca si collocherebbe in un quadro di crescente tensione per la sicurezza europea, aggravato dal conflitto in Ucraina e dalle ambizioni militari russe. L’accordo raggiunto al vertice Nato di giugno 2023 ha fissato l’obiettivo per tutti gli Stati membri di destinare almeno il 5% del PIL alla difesa entro il 2035, spingendo la Germania a rivedere profondamente la propria politica militare dopo anni di investimenti contenuti. Il cancelliere Friedrich Merz ha espresso la volontà di trasformare la Bundeswehr nella principale forza terrestre del continente, rispondendo così alle sfide poste dalla Russia e alle incertezze legate al sostegno statunitense. Parallelamente, sono stati ampliati gli investimenti nel settore armamenti, con contratti che ammontano a 22 miliardi di euro, e si prevede l’acquisizione del sistema di difesa missilistica Arrow 3, sviluppato in collaborazione con Israele, per potenziare la difesa aerea nazionale entro il 2025.

Una manovra per la sicurezza europea e l’Alleanza atlantica

L’espansione delle capacità militari tedesche potrebbe rappresentare un elemento fondamentale della strategia europea per rafforzare la deterrenza lungo il fianco orientale della Nato. Le nuove brigate consentirebbero alla Germania di assumere un ruolo guida nelle missioni in paesi come Lituania e Slovacchia, contribuendo a una difesa collettiva più efficiente e reattiva. Inoltre, il sostegno all’industria nazionale della difesa, coinvolgendo aziende come Rheinmetall e KNDS, assicurerebbe la continuità produttiva e l’innovazione tecnologica almeno fino al 2030, consolidando la Germania come centro strategico per le capacità terrestri della Nato.

La cooperazione con gli alleati, compreso l’assistenza all’Ucraina, resta comunque una priorità, anche alla luce delle recenti richieste di rifornimenti da parte degli Stati Uniti.

Secondo gli analisti tale iniziativa potrebbe influire in modo rilevante sugli equilibri militari in Europa, rafforzando la posizione dell’Alleanza atlantica di fronte alle sfide poste dalla Russia e contribuendo alla stabilità politica del continente.