Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, le forze russe avrebbero sventato un tentativo di sbarco di unità ucraine nella penisola di Tarkhankut, l’estremità occidentale della Crimea. Lo ha riferito l’agenzia Ria Novosti, citando il ministero della Difesa di Mosca. Secondo le fonti ufficiali del Cremlino, “ gli aerei delle forze aerospaziali hanno bloccato l’infiltrazione di un gruppo da sbarco delle forze armate ucraine ”, che si sarebbero avvicinate alle coste del territorio occupato a bordo di un’imbarcazione militare veloce e di tre moto d’acqua. Le autorità di Kiev non hanno rilasciato dichiarazioni riguardo a questo evento.

Secondo il canale Telegram Shot, una pattuglia russa ha scoperto i mezzi ucraini attorno alle 2 del mattino nelle vicinanze della città costiera di Olenevka. Nello scontro a fuoco, sarebbero morti 13 soldati di Kiev, tutti armati con fucili M4 americani e granate a frammentazione. Non vi sarebbero vittime o feriti tra le forze di Mosca.

Stando a quanto riportato da Ria Novosti, questa non sarebbe la prima volta in cui i russi riescono a impedire lo sbarco in Crimea di unità dell’esercito avversario. Secondo l’agenzia stampa, il 30 agosto le truppe di Mosca sono riuscite ad affondare quattro imbarcazioni e ad uccidere 50 soldati ucraini, mentre il 4 settembre l’aviazione del Cremlino avrebbe distrutto dei motoscafi Willard Sea Force forniti dagli Stati Uniti e diretti sempre verso Capo Tarkhankut. Il 10 settembre, invece, i caccia russi avrebbero intercettato tre navi non meglio specificate nelle vicinanze dell’isola dei Serpenti.

La Crimea, dunque, continua ad essere un bersaglio prioritario delle forze armate ucraine, che si sono poste l’obiettivo di renderla una zona problematica e vulnerabile per gli uomini di Vladimir Putin, impegnati a respingere la controffensiva lenta e continua delle truppe di Kiev lungo tutta la linea del fronte. Il 20 settembre è stato registrato un nuovo attacco al ponte di Kerch, la vitale arteria di collegamento tra la penisola e i territori della Federazione che i russi sembrano incapaci di difendere.

I colpi più gravi, però, sono stati assestati alla flotta di Mosca nel mar Nero. Il 13 settembre, un attacco con missili britannici Storm Shadow al porto di Sebastopoli ha provocato la distruzione della nave da sbarco Minsk e del sottomarino Rostov-sul-Don, mentre nel bombardamento del quartier generale della marina di venerdì 22 settembre sono stati uccisi almeno 34 alti ufficiali, tra cui forse anche l’ammiraglio Viktor Sokolov, il cui destino rimane ancora avvolto dal mistero.