Elicotteri, droni e poi il sequestro: il colpo dei Navy Seal contro gli Houthi

Gli Stati Uniti hanno sequestrato il primo carico di armi iraniane dirette ai ribelli Houthi. Giovedì 11 gennaio, i Navy Seals in servizio sulla base navale mobile Uss Lewis B. Puller hanno assaltato un’imbarcazione al largo delle coste della Somalia, nelle acque internazionali del Mar Arabico. La notizia è stata diffusa dal Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom).

USCENTCOM Seizes Iranian Advanced Conventional Weapons Bound for Houthis



On 11 January 2024, while conducting a flag verification, U.S. CENTCOM Navy forces conducted a night-time seizure of a dhow conducting illegal transport of advanced lethal aid from Iran to resupply Houthi… pic.twitter.com/yg4PuTZBh7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 16, 2024

Gli uomini delle forze speciali hanno effettuato il blitz con il supporto di elicotteri e droni. Una volta saliti a bordo del dau, una tradizionale barca a vela araba, hanno rinvenuto testate, sistemi di propulsone e di guida utilizzati nei missili balistici a medio raggio e nei vettori da crociera che i terroristi yemeniti lanciano contro i mercantili nel Mar Rosso dal novembre 2023, oltre a componenti per sistemi di difesa aerea. I quattordici membri dell’equipaggio sono finiti in manette, in attesa di essere processati secondo il diritto internazionale, mentre l’imbarcazione è stata affondata.

“ È chiaro che l’Iran continua a inviare aiuti letali avanzati agli Houthi. È un altro esempio di come semini instabilità in tutta la regione, in diretta violazione della risoluzione di sicurezza 2216 delle Nazioni Unite e del diritto internazionale ”, ha dichiarato il generale Michael Erik Kurilla. “ Continueremo a lavorare con i partner regionali e internazionali per scoprire e bloccare questi tentativi e, in ultima analisi, per ristabilire la libertà di navigazione ”. È la prima volta dal 2019 che gli Stati Uniti riescono a entrare in possesso di componenti per missili di fabbricazione iraniana. Dal giorno dell’operazione risultano ancora dispersi due soldati e il Centcom ha assicurato che le ricerche proseguono in tutta l’area.