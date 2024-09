La squadra Khimik in azione in Siria: gli ucraini distruggono una base russa ad Aleppo

Ascolta ora 00:00 00:00

La guerra tra Russia e Ucraina si è spostata anche in Siria. L'intelligence militare di Kiev, o meglio le forze speciali del gruppo Khimik della Direzione principale dell'intelligence ucraina (HUR), hanno attaccato una base militare russa dislocata sul territorio siriano. Il raid risale alla mattinata di domenica 15 settembre e ha avuto luogo nella periferia sud-orientale di Aleppo, come dimostrano alcuni video diffusi dai media ucraini. Il sito preso di mira veniva utilizzato dal Cremlino per fabbricare e testare droni da attacco, nonché per produrre "ordigni esplosivi improvvisati mimetizzati", le cui testate erano immagazzinate al suo interno, ha affermato l'HUR.

Il raid di Kiev

La notizia è stata riportata dal Kyiv Post, che ha citato fonti dell'HUR e condiviso alcuni filmati del raid. Nel video esclusivo ottenuto dal sito ucraino, girato da un agente dell'intelligence di Kiev, una bandiera HUR è visibile dietro un terrapieno a una certa distanza da un garage utilizzato come base russa. Poco dopo, si verifica un'esplosione, seguita dalla detonazione di munizioni. Gli esperti militari che hanno esaminato la clip hanno ritenuto che la deflagrazione possa esser stata innescata da un colpo di fucile che avrebbe fatto saltare degli esplosivi pre-installati dall'HUR all'interno dell'edificio. Impossibile determinare il luogo o l'ora esatti dell'attacco, anche se sembra esser avvenuto in pieno giorno, in un terreno desertico.

Alla fine di luglio, lo stesso Kyiv Post aveva ricevuto diversi video e foto esclusive che mostravano il proseguimento dell'operazione speciale delle unità HUR per annientare le forze russe in Siria. Secondo fonti dei servizi speciali sentite dalla stessa testata, il gruppo Khimik avrebbe effettuato un altro attacco complesso contro gli uomini del Cremlino, sempre in Siria, alla fine di luglio 2024. In quel caso, l'obiettivo dell'attacco era l'equipaggiamento militare russo presso l'aeroporto di Kuweires, situato a est di Aleppo. All'inizio di giugno, in un altro filmato si vedevano le forze speciali ucraine attaccare posti di blocco, roccaforti, pattuglie a piedi e colonne di equipaggiamento militare nemici sulle alture del Golan in Siria.

Cosa succede in Siria

Secondo quanto riferito dall'HUR, dall'inizio dell'anno le strutture militari russe sotto il controllo del cosiddetto Gruppo delle forze armate russe nella Repubblica araba siriana sarebbero più volte finite sotto attacco. Ma che cosa ci fanno gli uomini di Mosca in Siria? Nell'autunno dell'anno scorso, Mosca ha trasferito alcune truppe e equipaggiamenti dalla Siria al campo di battaglia in Ucraina, rendendo potenzialmente le sue forze in Siria più vulnerabili agli attacchi ucraini nella regione.

Grazie alla loro prolungata presenza in loco, i russi hanno creato numerosi centri di reclutamento per arruolare mercenari siriani per la guerra in Ucraina. Il reclutamento è supervisionato dal Centro per la riconciliazione delle parti in conflitto e la gestione del movimento dei rifugiati presso la base aerea di Hmeimim occupata dalla Russia.

Qui, ai mercenari viene rilasciato un passaporto russo e poi vengono arruolati nelle Forze armate del Cremlino. Oltre alla Siria, le forze speciali ucraine HUR continuano a dare la caccia ai mercenari filo-Putin in Sudan e in altre parti del continente africano