Bombardamenti e carri armati: l'incursione notturna di Israele a Rafah

Notte di combattimenti a Rafah. L’esercito israeliano ha condotto un’incursione per fare pressione su Hamas in vista delle trattative che si terranno al Cairo con l’obiettivo di raggiungere un accordo di tregua che sia soddisfacente da entrambe le parti. L’operazione è scattata dopo che lo Stato ebraico ha respinto la bozza d’intesa modificata dall’Egitto e approvata unilateralmente dai terroristi.

Un corrispondente di Afp in città ha parlato di pesanti bombardamenti durati tutta la notte, mentre l’ospedale kwaitiano ha dichiarato alla Cnn che almeno 11 persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite, anche se non sono chiare le tempistiche dei decessi. I carri armati sono entrati nella Striscia dal valico di Kerem Shalom e hanno raggiunto l’agglomerato urbano, arrivando a circa 200 metri dal confine con l’Egitto. L’emittente Al-Aqsa Tv, legata ad Hamas, ha riferito che gli israeliani hanno informato il Cairo che le truppe si sarebbero ritirate una volta completata l’operazione.

L’incursione delle forze di terra e aeree di Tel Aviv si è concentrata nei quartieri orientali della città, i cui circa 100mila residenti erano stati invitati a evacuare e spostarsi nella “zona umanitaria ampliata” tra Khan Younis e al-Mawasi già durante la mattinata di lunedì 6 maggio. L'ordine era arrivato nonostante la ripetuta opposizione degli Stati Uniti, contrari a qualsiasi attacco alla città al confine con l'Egitto vista la presenza di circa 1.5 milioni di persone rifugiatisi lì durante i sette mesi di guerra. Il premier Benjamin Netanyahu ha però più volte ribadito che l'invasione dell'ultima roccaforte di Hamas sarebbe avvenuta " con o senza accordo ", poiché annullarla sarebbe stato equivalente a una resa. L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha commentato l'evacuazione definendola " un'ordine disumano ", mentre l'organizzazione terroristica ha affermato che si è trattato di " una pericolosa escalation " e di essere pronta a combattere.

Secondo lo Stato ebraico, però, questo piano d'azione è l'unico modo efficace per costringere Hamas a rinunciare alle sue pretese per quanto riguarda l'accordo di tregua, in particolare il ritiro completo delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e la conclusione definitiva delle ostilità. Due condizioni, queste, indicate da funzionari israeliani come "inaccettabili" e presenti anche nella proposta approvata lunedì dall'ufficio politico dei terroristi, che fonti di Tel Aviv hanno dichiarato di non avere mai visto. Il gabinetto di guerra presieduto da Netanyahu ha deciso di inviare una squadra di negoziatori al Cairo, nel tentativo di raggiungere un accordo e assicurare la liberazione degli ostaggi.

Le possibilità di arrivare a un'intesa dopo mesi di stallo e gli accesi scontri sia militari, sia diplomatici degli ultimi giorni sembrano però molto lontane.