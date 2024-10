Israele commemora i morti del 7 ottobre. Hamas lancia 4 razzi durante la cerimonia

Ascolta ora 00:00 00:00

Un anno fa il Medio Oriente tornava a esplodere come non accadeva da anni. Ed è per commemorare l'attacco di Hamas che in Israele questa mattina sono iniziate le celebrazioni per ricordare le vittime e gli ostaggi che sono ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. Nel luogo del festival Nova a Reim, dove sono state uccise almeno 370 persone, la comunità ha tenuto un minuto di silenzio alle ore 6,29 (5,29 in Italia), ora in cui Hamas aveva dato il via alla sua aggressione nel sud del Paese. Il Presidente israeliano, Isaac Herzog, ha preso parte alla cerimonia insieme alle famiglie delle vittime. Le famiglie e i sostenitori dei prigionieri israeliani tenuti a Gaza si sono, invece, radunati fuori dalla residenza privata di Benjamin Netanyahu:la folla è rimasta immobile mentre una sirena ha suonato alle 6.29 ora locale.

Pochi minuti dopo l'inizio delle celebrazioni, quattro razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso sud: tre sono stati intercettati dalle difese aeree, mentre il quarto ha colpito un'area aperta. Poco prima del lancio dei razzi, le Idf avevano dichiarato di aver effettuato attacchi contro siti di Hamas a Gaza. Più tardi, Netanyahu terrà un discorso alla nazione: altri momenti di preghiera e commemorazione sono previsti a Tel-Aviv e a Nir Oz, un kibbutz di cui una trentina di persone sono state uccise e più di settanta prese in ostaggio. Il Times of Israel, citando l'esercito israeliano, ha aggiunto che gli attacchi israeliani sono avvenuti poco prima delle 6:30 del mattino ora locale, l'ora in cui i terroristi di Hamas lanciarono il attacco a sorpresa.

Questa mattina giunge anche la notizia delle sorti di Idan Shtivi, 28 anni, che si credeva tenuto in ostaggio da Hamas: il giovane è stato assassinato il 7 ottobre al festival musicale Nova di Reim e il suo corpo è trattenuto tuttora a Gaza. Shtiviera in auto con due amici, Lior e Yulia, ma fu bloccato dai terroristi sulla strada che andava a nord, finendo fuori strada. L'ultima volta che è stato visto è stato in quel luogo: l'auto è stata ritrovata in seguito, piena di fori di proiettile e sangue. Sono stati trovati i corpi dei suoi amici. A oggi si ritiene che 97 dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre siano ancora a Gaza, compresi i corpi di almeno 33 persone la cui morte è stata confermata dall'esercito israeliano.

Ma il 7 ottobre resta una giornata pregna di valenze simboliche per il Medio Oriente, ed è il giorno in cui tutto potrebbe accadere come in un macabro compleanno. Hezbollah ha dichiarato di aver lanciato una serie di razzi contro la città israeliana di Karmiel, nel nord di Israele, alle 6.55 di questa mattina, ora locale.

Secondo i media israeliani, l'attacco ha fatto suonare le sirene lì e in altre comunità della regione dell'Alta Galilea. Gli ultimi lanci seguono una raffica di razzi di Hezbollah, lanciata domenica sera tardi, che ha ferito almeno 10 persone ad Haifa e un'altra nella città settentrionale di Tiberiade.