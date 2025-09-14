Conflitto in Ucraina, Kiev attacca una raffineria nella regione di Leningrado

La raffineria di petrolio di Kirishi nella area russa di Leningrado è stata presa di mira dai droni ucraini. L'attacco, spiega il sito di Ukrinform, è stato confermato dal comandante delle Forze dei droni ucraine, Robert Brovdi, su Telegram. La raffineria di petrolio di Kirishi si trova a più di 800 km dal confine ucraino ed è una delle più grandi raffinerie di petrolio della Russia. Il comandante ha spiegato che la raffineria è tra le prime cinque nel paese ed è specializzata nella produzione di benzina ad alto numero di ottano e di tutti i tipi di carburante, con una produzione annua di 20 milioni di tonnellate. L'attacco è avvenuto la scorsa notte ed è stato condotto da unità delle Forze dei droni (14/o reggimento) e delle Forze per le operazioni speciali. Il sito di UkrainskaPravda ha pubblicato le immagi di alcune esplosioni nella raffineria, spiegando che l'impianto di Kirishi fornisce una quota significativa del fabbisogno petrolifero russo ed è un elemento chiave dell'infrastruttura energetica del Paese.

Il governatore della provincia di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha dichiarato che tre droni sono stati abbattuti sopra la città di Kirishi, ma i loro detriti hanno causato un incendio nei locali dell'impianto. Ha aggiunto però che l'incendio è stato rapidamente spento e che non ci sono state vittime.

Tajani: "Al lavoro per la pace e per garantire sicurezza" "Lavoriamo per la pace" e questa va difesa per "garantire la sicurezza dell'Ucraina, dei Paesi europei e dell'alleanza atlantica. Soltanto così potremo garantire la pace". Lo ha detto ai cronisti Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli esteri e leader azzurro, in apertura dell'ultima giornata di Azzurra Libertà a San Benedetto del Tronto.

Attaccato centro comunicazione flotta russa a Sebastopoli La Marina ucraina ha attaccato all'inizio di questa settimana un centro di comunicazione della flotta russa del Mar Nero nella Sebastopoli occupata, ha riferito la Marina il 14 settembre. Lo riporta il Kiev Independent. Secondo la dichiarazione, il centro di comunicazione, responsabile del coordinamento delle operazioni delle unità della flotta russa del Mar Nero, si trovava presso il sito del 184/o centro di ricerca e sperimentazione. Secondo quanto riferito, l'attacco è avvenuto nella notte dell'11 settembre. La Marina ha pubblicato alcune foto che presumibilmente mostrano le conseguenze dell'attacco. Sebastopoli è stata la base della flotta russa del Mar Nero fin da prima dell'occupazione della Crimea nel 2014. I ripetuti attacchi ucraini con droni navali, missili e droni a lungo raggio hanno costretto il Cremlino a ridurre la sua presenza navale nella penisola. L'Ucraina ha distrutto diverse imbarcazioni russe, tra cui la nave da sbarco Caesar Kunikov, la nave pattuglia Sergei Kotov, la corvetta missilistica Ivanovets e numerosi mezzi da sbarco ad alta velocità. La riduzione della presenza russa a Sebastopoli avviene mentre l'Ucraina intensifica gli attacchi con i droni contro altre basi della Flotta del Mar Nero. Il 6 luglio, i droni hanno colpito le strutture della flotta a Novorossijsk, nel Territorio di Krasnodar, un porto chiave a est della Crimea, attraverso lo Stretto di Kerch.

Kiev riprende controllo villaggio nell'oblast di Dnipropetrovsk Le forze ucraine hanno ripreso il controllo del villaggio di Filia, nell'oblast di Dnipropetrovsk, occupato brevemente dalle truppe russe durante la loro incursione nella regione. Lo ha dichiarato settembre il portavoce del Gruppo strategico operativo di Dnipro, Oleksii Bielskyi. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Le unità del reggimento Skelya dell'Ucraina hanno ripristinato il controllo ucraino su Filia. “Buone notizie oggi... Filiia, nell'oblast di Dnipropetrovsk, è stata liberata dal nemico”, ha affermato Bielskyi, durante una trasmissione televisiva.