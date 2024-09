"Contrattacco russo a Kursk": così Mosca ha sorpreso gli ucraini

Ascolta ora 00:00 00:00

La Russia ha effettuato un contrattacco a Kursk cogliendo di sorpresa gli ucraini. L’esercito del Cremlino è riuscito ad attraversare il fiume Seym, e questo nonostante tutte le infrastrutture di collegamento - ponti in primis - fossero state precedentemente distrutte dai bombardamenti di Kiev. Il comandante delle forze speciali Akhmat e vicedirettore del dipartimento politico-militare del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Apti Alaudinov, ha spiegato che Mosca ha riconquistato circa dieci insediamenti nella regione, prendendo anche dei prigionieri di guerra. " Una decina di insediamenti è già stata liberata e presa sotto il controllo delle truppe russe (...) Abbiamo ripulito questi insediamenti, distruggendo il nemico che si trovava lì, alcuni di loro (soldati ucraini) si sono arresi come prigionieri ", ha detto Alaudinov.

Il contrattacco di Mosca a Kurk

" La nostra situazione è buona. Le nostre unità sono andate all'offensiva. Ieri e oggi, un totale di circa 10 insediamenti nella regione di Kursk sono stati liberati ", ha sintetizzato lo stesso Alaudinov. Che cosa è successo? Un mese dopo l’offensiva ucraina a Kursk è arrivata la controffensiva russa. Da quanto emerso, il Cremlino si sarebbe affidato a fanti di marina e paracadutisti di reparti scelti. I russi sono stati in grado di portare sul campo di battaglia i mezzi corazzati e le truppe, superando il citato fiume Seym. Secondo le prime ricostruzioni, una colonna di tank sarebbe apparsa dal nulla, cogliendo impreparati gli uomini di Kiev e neutralizzando la prima linea di postazioni nemiche a Snagost. Resta da capire se ci troviamo di fronte ad una breve incursione o all'inizio di una manovra lunga e complessa.

Snagost si trova a circa 30 chilometri a ovest della città russa di Sudzha, controllata dagli ucraini, e a circa 10 chilometri a nord del confine ucraino. Affermazioni sul contrattacco russo sono apparse su vari canali Telegram di alto profilo. Il canale Two Majors ha scritto che, oltre alla 155a Brigata dei Marines, anche unità del 51° Reggimento Paracadutisti avrebbero preso parte all'operazione.

Il piano del Cremlino

Il canale Rybar, citando fonti dello Stato maggiore russo, ha spiegato che le truppe di Mosca stanno avanzando nel distretto di Korenevsky. Anche il gruppo di monitoraggio collettivo ucraino DeepState ha riferito che " la situazione sul fianco sinistro (occidentale) delle forze ucraine nell'oblast di Kursk è peggiorata ". " I russi hanno avviato attive operazioni di assalto, trasportando veicoli blindati attraverso il fiume Seim e altri fiumi più piccoli ", ha riferito la fonte.

Gli esperti militari ritenevano che, senza ponti a disposizione su Seym, i russi non fossero in grado di effettuare un attacco del genere. Non è da escludere, adesso, che le truppe del Cremlino possano puntare sulla linea Obukhovka-Lyubimovka, con l'obiettivo di spezzare in due tronconi il terreno controllato dai rivali. Nel frattempo, un attacco aereo delle truppe russe a Sumy ha ucciso due persone e ne ha ferite altre quattro, tra cui due bambini.

i notte, il nemico ha lanciato un attacco aereo sulla città di Sumy. A seguito dell'attacco aereo, due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite, tra cui due bambini

L'amministrazione militare regionale di Sumy lo ha riferito su Facebook: "D".