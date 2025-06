Crisi Israele-Iran: Meloni sente Trump, von der Leyen e Merz

Ascolta ora 00:00 00:00

Il governo italiano segue con la massima attenzione l’evolversi della crisi tra Israele e Iran. Giorgia Meloni ha convocato per il pomeriggio una riunione in videoconferenza con i ministri maggiormente coinvolti e con i vertici dell’intelligence nazionale. Presenti al vertice il titolare degli Esteri Antonio Tajani, l'altro vicepremier Matteo Salvini, Matteo Piantedosi (Interno) e Guido Crosetto (Difesa), i sottosegretari Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano. Successivamente, il primo ministro ha avuto colloqui telefonici con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente tedesco Friedrich Merz e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen.

Agenda fitta per fare il punto sull’escalation militare in Medio Oriente. Il dialogo tra la Meloni e la von der Leyen è stato confermato anche dalla portavoce della Commissione europea Paula Pinho: "Posso confermare che la presidente von der Leyen e la prima ministra Giorgia Meloni hanno avuto un colloquio per scambiarsi opinioni sulla valutazione della situazione in merito agli sviluppi in Medioriente". I dialoghi con i leader sono propedeutici alle telefonate che si terranno nelle prossime ore con i principali attori regionali mediorientali nell’ambito dell’attività diplomatica per coordinare la risposta alla crisi.

Domani il ministro Tajani sarà in audizione a Montecitorio, nell'Aula dei Gruppi, davanti alle commissioni Esteri di Camera e Senato congiunte. "La situazione per quanto riguarda i nostri connazionali nell'area è sotto controllo” la rassicurazione del titolare della Farnesina ai microfoni del Tg1. "Invitiamo alla massima prudenza e ad evitare viaggi nell'area" ha aggiunto ancora Tajani, evidenziando che in Iran vi risiedono circa 450 concittadini: "Lo abbiamo sentiti tutti quanti. C'è grandissima attenzione e seguiamo secondo per secondo l'evolversi della situazione”.

Intervenendo in videocollegamento al 54esimo Convegno dei Giovani Imprenditori, Tajani ha spiegato di aver riunito gli ambasciatori d’Italia nell’area per fare il punto e di aver parlato con i ministri degli esteri di Israele, Oman e Iran, nonchè con il suo omologo francese: "L'obiettivo dell’Europa è impedire un’escalation.

Ero convinto che l’attacco non sarebbe stato così imminente. Si sapeva ci sarebbe stato un attacco, ma pensavo che Israele avrebbe dato un’altra possibilità al dialogo. Hanno avvisato gli Stati Uniti, ma non altri".