"Voglio essere chiaro": l'avvertimento degli Usa all'Iran

Gli Stati Uniti fanno sapere che l'attacco contro Teheran è stata un'iniziativa unilaterale di Israele. Tuttavia l'intenzione americana è quella di fare il possibile per portare avanti il negoziato con l'Iran sul nucleare, ma a precise condizioni.

Evidentemente gli Usa sperano di non far saltare i negoziati previsti con l’Iran domenica, secondo quanto riferisce un funzionario Usa, che mantiene l’anonimato. "Abbiamo ancora intenzione di mantenere i negoziati di domenica", ha detto all’Afp, spiegando, però, di non avere informazioni sulle intenzioni dell’Iran riguardo ai colloqui, anche se Teheran aveva gia minacciato di colpire basi americane in caso di conflitto.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato che gli Stati Uniti non hanno partecipato all'attacco e al contempo ha chiesto all’Iran di non compiere rappresaglie contro le forze americane di stanza nel mondo arabo. "Stanotte Israele ha intrapreso un'azione unilaterale contro l'Iran. Non siamo coinvolti in attacchi contro l'Iran e la nostra massima priorità è proteggere le forze americane nella regione. Israele ci ha comunicato di ritenere che questa azione fosse necessaria per la sua autodifesa. Il presidente Trump e l'amministrazione hanno adottato tutte le misure necessarie per proteggere le nostre forze e rimanere in stretto contatto con i nostri partner regionali.

Voglio essere chiaro:".

Il presidente Donald Trump a Fox News ha detto di essere stato avvisato in anticipo da Israele dei raid compiuti contro i siti nucleari. ''L'Iran non può avere la bomba nucleare'', ha aggiunto Trump.