"Dovremo difenderci senza gli Usa". La profezia che spaventa l'Europa

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Europa deve prepararsi a difendersi da sola. Nel panorama strategico dei prossimi dieci anni, l’ipotesi che il Vecchio Continente debba assumersi in prima persona l’onere della propria sicurezza appare non solo plausibile, ma sempre più inevitabile. A lanciare l’allarme è stato il commissario europeo per la Difesa, Andrius Kubilius, secondo cui gli Stati Uniti sono destinati a ridurre progressivamente il loro impegno militare nel continente europeo.

“Difendere l’Europa facendo affidamento esclusivamente sulle proprie forze non sarà un compito semplice,” ha avvertito Kubilius, “ma dobbiamo essere pronti ad affrontare questa sfida”. Il commissario ha inoltre evidenziato tre elementi chiave che, combinandosi, rischiano di generare una crisi di sicurezza senza precedenti: il protrarsi del conflitto in Ucraina, la crescente assertività militare della Russia e un’accelerazione nel disimpegno americano dalla regione.

Nelle scorse ore, Kubilius ha avvertito che l’Europa deve prepararsi a una possibile escalation militare con la Russia già entro il 2027. Durante un’audizione parlamentare a Roma, ha parlato di una “tempesta perfetta” generata da tre fattori convergenti: la prosecuzione della guerra in Ucraina, l’aumento dell’aggressività russa e il progressivo disimpegno degli Stati Uniti dal continente europeo. In questo scenario, l’Unione Europea dovrà rafforzare urgentemente le proprie capacità difensive, potenziando l’industria militare e aumentando gli investimenti. Kubilius ha citato il principio “Si vis pacem, para bellum” per sottolineare la necessità di prepararsi alla guerra per garantire la pace.

Durante la sua missione a Roma, Kubilius, ha ribadito la necessità per i Paesi membri dell’UE di intensificare gli investimenti nel settore militare, sottolineando che l’accesso agli strumenti di sostegno finanziario comunitari — come i prestiti SAFE o la clausola di salvaguardia nazionale prevista dal Patto di Stabilità e Crescita — sarà condizionato dalla solidità delle finanze pubbliche dei singoli Stati. Nel caso dell’Italia, fortemente vincolata da limiti strutturali di bilancio, non sono emerse proposte specifiche da Bruxelles per facilitare il percorso. Kubilius ha evitato di indicare soluzioni alternative, auspicando però che il governo “individui autonomamente il modo più efficace per dare seguito all’imperativo strategico di rafforzare la spesa per la Difesa”.

L'Ue deve cambiare marcia e assumersi la responsabilità in materia di sicurezza. Kubilius ha parlato di "trilioni di miliardi di spese aggiuntive da sostenere nel settore della difesa". Certamente più degli 800 miliardi che, con un certo ottimismo, Ursula von der Leyen aveva pianificato di mobilitare nei prossimi anni attraverso l'ampliamento del Patto di stabilità e crescita e lo strumento di prestito da 150 miliardi garantito dal bilancio dell'UE. "Secondo i prossimi accordi NATO, dovremo spendere ogni anno il 3,5% del PIL per la nostra difesa. Ma attualmente spendiamo meno dello 0,1% del nostro PIL per aiutare l'Ucraina nella sua difesa. C'è qualcosa che non va in questi numeri e nella nostra logica militare.