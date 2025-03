Mosca punta sul nuovo missile leggero a video-navigazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Recentemente, il settore della tecnologia militare russa potrebbe aver registrato un'innovazione significativa grazie al contributo di un ingegnere residente a Chelyabinsk. La sua invenzione, un missile di nuova generazione, ha attirato un considerevole interesse non solo per le sue specifiche tecniche, ma anche per le implicazioni strategiche che potrebbe avere nelle attuali operazioni militari.

Secondo quanto riportato da Tass, il progettista dell'armamento avrebbe presentato un missile che si distingue per la sua avanzata capacità di orientamento spaziale e per l’abilità di individuare obiettivi attraverso l'impiego di un sistema di imaging basato su videocamera. Tale tecnologia, se confermata, potrebbe rappresentare un progresso significativo rispetto ai missili convenzionali, poiché il nuovo dispositivo ha un peso pari alla metà di quello del sistema di difesa aerea portatile "Igla". La leggerezza del missile non solo agevolerebbe il trasporto e il lancio, ma migliorerebbe anche la manovrabilità, rendendolo un asset versatile in contesti di conflitto moderno.

Capacità di volo in modalità furtiva

L'innovazione cardine del missile russo potrebbe consistere nella sua testa cercante avanzata e nelle alette di controllo, che garantirebbero una guida precisa verso il bersaglio. A differenza di molte altre armi in circolazione, questo missile potrebbe essere in grado di volare in modalità di totale silenzio radio, conferendogli la capacità di avvicinarsi agli obiettivi senza essere individuato. Questa caratteristica risulta particolarmente vantaggiosa in scenari di combattimento, dove furtività e sorpresa costituiscono fattori critici per il successo delle operazioni.

Versatilità operativa

Un ulteriore vantaggio del nuovo armamento risiederebbe nella sua capacità di operare a bassa quota. L’ingegnere, secondo le narrazioni, avrebbe evidenziato che il missile è in grado di navigare attraverso vegetazione e seguire il profilo del terreno, riducendo ulteriormente il rischio di rilevamento. Può essere lanciato da diverse piattaforme, comprese postazioni fisse a terra, tubi di lancio e velivoli, dimostrando così una flessibilità operativa che lo rende idoneo a una varietà di situazioni belliche.

Uno sguardo al sistema Igla

Percependo una "probabile" affinità con la famiglia degli Igla, recepiamo che il sistema di missili in questione (Igla), sviluppato in Unione Sovietica, rappresenta un potente sistema di difesa aerea portatile destinato a proteggere le forze in movimento da minacce aeree, inclusi aerei, elicotteri e missili da crociera. L’armamento ha una lunghezza di circa 1,8 metri e un peso di circa 10 kg, risultando così leggero e facilmente trasportabile. È dotato di un sistema di guida a infrarossi che gli consente di identificare e seguire autonomamente i bersagli. La gamma operativa varia tra 500 metri e 6 chilometri, con un'altitudine di operatività che va da 10 a 3.500 metri. Tale sistema è stato ampiamente impiegato in vari conflitti, dimostrando la propria efficacia nel contrastare aerei in volo e contribuendo così a garantire la sicurezza delle truppe di terra.

Implicazioni strategiche

L'emergere di questa nuova tecnologia missilistica, potrebbe introdurre una serie di considerazioni significative per le strategie di difesa e attacco. La combinazione di peso ridotto e capacità di volo furtivo consente una maggiore flessibilità nelle operazioni militari, rendendo i sistemi di difesa aerea esistenti potenzialmente meno efficaci. La possibilità di colpire obiettivi di valore strategico senza essere rilevati potrebbe rappresentare un cambiamento sostanziale nel paradigma delle operazioni militari, con possibili ripercussioni sulla capacità di sorpresa delle forze avversarie.

Inoltre, l'adozione di tali sistemi indurrebbe la necessità di incentivare una corsa agli armamenti, evidenziando il bisogno di sviluppare contromisure avanzate e tecnologie di difesa complementari per affrontare le nuove sfide emergenti nel campo della sicurezza internazionale.