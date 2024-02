Drone Usa sotto tiro: così la Germania ha rischiato di abbatterlo, cosa è successo

Era intervenuta nelle scorse respingendo un attacco degli Houthi nel Mar Rosso, nel primo atto di forza di una nave da guerra partecipante alla missione Aspides, varata dall'Unione europea per garantire la sicurezza della navigazione nella regione marittima. Adesso è emerso che la fregata tedesca della Bundeswehr Hessen, protagonista della suddetta vicenda, ha aperto il fuoco inconsapevolmente contro un drone appartenente a un Paese alleato durante la sua operazione.

Le azioni della nave tedesca nel Mar Rosso

Secondo quanto riportato dalla Frankfuerter Allgemeine Zeitung, un portavoce del ministero della Difesa di Berlino ha riferito che la nave da guerra tedesca in questione aveva già avvistato lunedì nell'area operativa un drone che inizialmente non poteva essere assegnato a nessuna delle nazioni alleate. La Hessen ha quindi provato ad abbattere il velivolo senza pilota, ma non ha avuto successo.

"Il caso è stato risolto in quanto non si trattava di un drone ostile, cosa che è diventata chiara solo in seguito ", ha spiegato ancora il portavoce, sottolineando che la fregata tedesca, prima di aprire il fuoco, aveva chiesto a tutti i Paesi alleati se avessero segnalato la presenza di un proprio drone nell'area dell'operazione. Solo più tardi si è scoperto che si trattava di un drone non segnalato. Ma che cosa è successo di preciso? Il Der Spiegel ha aggiunto qualche particolare degno di nota. Il mezzo di Berlino ha quasi abbattuto un drone americano per via di un coordinamento insufficiente tra le varie missioni militari nel Mar Rosso e nello Yemen.

Errore di coordinamento

A quanto pare l'equipaggio della Hessen avrebbe sparato accidentalmente contro un drone Reaper americano. Il drone non sarebbe stato abbattuto solo a causa di un difetto tecnico di due missili antiaerei tedeschi che si sarebbero successivamente schiantati in mare. Dopo aver individuato il drone sul radar, l'equipaggio della nave si sarebbe rivolto ai colleghi della marina americana. Tuttavia, anche loro non erano a conoscenza della missione del drone Reaper, che presumibilmente viaggiava nella regione nell'ambito di una missione antiterrorismo americana.

Dopo essersi consultato con la missione Prosperity Guardian, il comandante della Hessen, ha proseguito il Der Spiegel, ha dato l'ordine di sparare contro il drone sconosciuto che volava verso la fregata tedesca. Dopo aver lanciato due missili antiaerei, però, si è verificato un difetto tecnico e i due razzi sono precipitati in mare. Solo in seguito è emerso che l'obiettivo era un drone statunitense. Il ministero della Difesa tedesco, come detto, non ha specificato il Paese proprietario del mezzo coinvolto nella vicenda.

Alcuni funzionari militari hanno affermato che l'incidente dimostra la necessità di migliorare il coordinamento tra le varie missioni amichevoli che operano nella regione circostante lo Yemen. L'eventuale abbattimento del drone Reaper, che può anche essere equipaggiato con missili guidati Hellfire, sarebbe stata una catastrofe, secondo diversi ufficiali militari informati dell’incidente. In seguito all'azione della fregata tedesca, la tensione è rimasta altissima. Un razzo è esploso all'alba nei pressi di una nave che viaggiava attraverso il Mar Rosso al largo delle coste dello Yemen, secondo quanto riferito dal centro operativo marittimo del Regno Unito dell'esercito britannico (UKMTO).