Francia, Italia e Regno Unito verso l'acquisto congiunto di 218 missili anti-aerei Aster

Francia, Italia e Regno Unito hanno siglato un nuovo ordine congiunto per l’acquisto di 218 missili anti-aerei Aster, con tempi di consegna accelerati per rispondere alle attuali esigenze di sicurezza del continente. L’annuncio è stato dato dal ministero della Difesa francese, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa nel rafforzamento della protezione europea nel tumultuoso contesto geopolitico attuale.

La commessa quadro del 2022 sui missili

L’operazione si inserisce all’interno di una più ampia commessa quadro siglata nel dicembre 2022 dai tre Paesi, che prevede l’acquisto complessivo di circa 700 missili. Grazie a questo nuovo ordine, sarà possibile anticipare la consegna di 134 missili precedentemente commissionati, con le prime forniture previste già a partire dal 2025. "Questo nuovo contratto stimola la trasformazione dell’industria di produzione e consentirà consegne più rapide", ha dichiarato su X il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu.

"Produrre di più e ancora più velocemente": questo il comandamento che l'industria della difesa dovrà seguire da ora in poi l'Europa secondo Parigi. "Dobbiamo attrezzarci meglio ", aveva già dichiarato Emmanuel Macron nel suo discorso del 5 marzo . E se la Commissione europea promette un piano di finanziamento da 800 miliardi di euro per i ventisette paesi dell'Unione europea, di cui 150 miliardi di euro di prestiti agevolati, il capo dell'esecutivo vuole essere sicuro che questa mobilitazione finanziaria senza precedenti "rafforzi i nostri eserciti il ​​più rapidamente possibile" .

Cosa sono i missili Aster

I missili Aster 30 B1, prodotti dal consorzio europeo MBDA, saranno destinati sia alla futura versione del sistema di difesa terra-aria franco-italiano SAMP/T, sia alle fregate delle tre marine militari coinvolte. Questo modello, atteso in servizio dal 2026, è in grado di neutralizzare bersagli a oltre 25.000 metri di altitudine entro un raggio di 150 km. Oltre agli aerei ostili, è progettato per intercettare missili balistici a medio raggio e minacce ipersoniche che viaggiano a velocità superiori ai 6.000 km/h (Mach 5). L’accordo prevede anche la fornitura di un numero non specificato di missili Aster 15, caratterizzati da una gittata inferiore e destinati alla Marina francese. Sebbene il valore complessivo della transazione non sia stato reso noto, il costo di un singolo missile Aster 30 è stimato oltre i 2 milioni di euro, secondo un rapporto dell’Institut français des relations internationales.

I sistemi di difesa aerea SAMP/T schierati in Ucraina, secondo quanto riferito in un report recente, starebbero affrontando una carenza di missili, sollevando dubbi sulla loro efficacia. Il Wall Street Journal ha recentemente evidenziato questo aspetto in concomitanza con la scelta di Washington di sospendere il supporto militare all'Ucraina. Il SAMP/T non è una valida alternativa all'American Patriot, un sistema simile in servizio presso le forze armate ucraine che dipende interamente dalle forniture statunitensi. La carenza di missili SAMP/T è legata al fatto che questo sistema non è ampiamente distribuito, e solo Francia e Italia, membri del consorzio Eurosam, lo gestiscono. Prima di trasferire ciascuno dei suoi sistemi in Ucraina, la Francia aveva circa dieci unità SAMP/T, mentre l'Italia ne aveva sei. Singapore, che ne aveva ordinate due nel 2013, le ha dichiarate pienamente operative solo alla fine del 2023.

Lo sforzo di MBDA

Nel frattempo, MBDA sta intensificando il ritmo produttivo per soddisfare la crescente domanda dei Paesi impegnati in programmi di riarmo. MBDA fornisce oggi una gamma completa di servizi di supporto innovativi che rispondono a qualsiasi requisito operativo specifico, dai pacchetti logistici iniziali e dalla formazione personalizzata fino al supporto alla gestione delle scorte, alla stipula di contratti per la disponibilità e la smilitarizzazione. I suoi 45 sistemi d'arma forniscono soluzioni per 90 forze armate in tutto il mondo.

MBDA prevede di ridurre i tempi di produzione dell'Aster da 42 mesi nel 2022 a "meno di 18 mesi nel 2026" e la produzione dovrebbe aumentare del 50% entro quella data, ha spiegato il suo CEO, Éric Beranger, a marzo 2024.

Il produttore europeo di missili spiega che un obiettivo chiaro è quello di proseguire con questi sforzi nei prossimi mesi. Sono inoltre in corso i lavori per ampliare la capacità di integrazione del missile Aster presso il sito di Selles-Saint-Denis.