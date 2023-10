Gaza assediata, Israele: "Grandi operazioni dopo evacuazione civili" | La diretta

La guerra in Medio Oriente raggiunge il suo nono giorno. È scaduto l'ultimatum di Israele ai civili di Gaza, dove si svilupperà una massiccia offensiva terrestre contro Hamas. Il piano è pronto per essere applicato, con oltre 300mila riservisti ammassati al confine con Gaza, ma l'invasione avverrà quando gli abitanti avranno lasciato il territorio. " La cosa importante su cui concentrarsi è che inizieremo operazioni militari significative solo quando vedremo che i civili avranno lasciato l'area ", ha dichiarato alla Cnn Jonathan Conricus, portavoce delle Idf. Messaggio contraddetto però dall'opposizione di Hamas, che sta imponendo ai residenti di Gaza di rimanere nelle loro abitazioni. Le forze armate israeliane hanno mostrato in un video dei posti di blocco a nord della città, mentre il leader dell'organizzazione palestinese, Ismail Haniyeh, ha espresso in un discorso televisivo il suo "no" categorico a qualsiasi " spostamento dalla Cisgiordania né da Gaza né da Gaza all'Egitto ". Haniyeh ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian a Doha.

Ieri intanto il primo ministro Benjamin Netanyahu ha visitato i soldati nei kibbutz di frontiera, confermando poi che il suo Paese sta preparando una vasta azione militare condotta su tutti i fronti, anche dal mare e dall'aria. L'annuncio di Tel Aviv ha suscitato l'ira dell'Iran, che si dice costretto a intervenire nel caso in cui gli attacchi contro Gaza dovessero continuare. Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 15 ottobre.

Gaza, Israele comunica evacuazione dalle 10 alle 13

L'esercito israeliano ha concesso una nuova finestra di evacuazione ai palestinesi per lasciare Gaza. " Abitanti di Gaza, negli ultimi giorni vi abbiamo esortato a lasciare Gaza City ed il nord della Striscia e di spostarvi a sud del Wadi Gaza per la vostra sicurezza. Oggi vi informiamo che fra le ore 10:00 e le 13:00 (dalle 9.00 alle 12.00 in Italia, ndr) Israele non colpirà l'itinerario indicato dalla nostra cartina per raggiungere quella zona ", ha scritto il portavoce militare in lingua araba delle Idf, Avichay Adraee. " Per la vostra sicurezza sfruttate questo breve lasso di tempo per andare a sud. Potete essere certi - ha aggiunto - che i dirigenti di Hamas hanno già provveduto alla protezione loro e delle loro famiglie ".

Ucciso un alto comandante di Hamas

L'aviazione israeliana ha condotto un attacco aereo contro centinaia di obiettivi appartenenti ad Hamas e al Jihad islamico a Gaza. Nei raid, afferma l'Israeli Air Force, ha perso la vita l'alto comandante di Hamas Billal al-Kedra, che guidava l'unità di élite "Nukhba", responsabile delle stragi nei kibbutz di Nirim e Nir Oz.

Sgomberata Sderot

È ufficialmente iniziato lo sgombero della città israeliana di Sderot, vicino alla Striscia di Gaza, dove lo scorso 7 ottobre l'esercito si è scontrato con i membri di Hamas infiltratisi per giorni. " Non è questo il momento di restare in città ", ha spiegato il sindaco Allon Davidi. Sderot è stata sotto il tiro dei razzi fino a ieri.

Gli Usa muovono navi e aerei nel Mediterraneo

Il Pentagono ha deciso di spostare la nave portaerei Uss Eisenhower nel Mediterraneo orientale, dove si unirà alla Uss Gerald Ford arrivata martedì scorso come deterrente a eventuali attacchi da Libano e Siria. La Cnn scrive inoltre che aerei A-10 saranno schierati con gli F-15 Strike Eagle già dispiegati nei giorni precedenti. " Dotandoci di mezzi avanzati e integrandoci con le forze congiunte e di coalizione, stiamo rafforzando le nostre partnership e la sicurezza nella regione ", si legge in una nota firmata dal tenente generale Alexus Grynkewich, comandante della nona Air Force.

Blinken a Riad da Bin Salman

Incontro a Riad tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman. Il faccia a faccia tra i due, fa sapere Blinken, è stato "molto produttivo". I due hanno parlato per un'ora.

Biden sente Netanyahu: "Garantire acqua e cibo"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito telefonicamente il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu, al quale è stato ribadito il "fermo sostegno" dell'America nella lotta contro Hamas. Durante il colloquio, riferisce la Casa Bianca, è stato discusso il coordinamento Usa con le Nazioni Unite, l'Egitto, la Giordania, Israele e altri nella regione per " garantire ai civili innocenti l'accesso all'acqua, al cibo e alle cure mediche ". Nel frattempo il dipartimento di Stato Usa ha aggiornato il numero dei cittadini americani morti, salito a 29. I dispersi sono 16.

Ostaggi nascosti in più località

Gli ostaggi di Hamas sono tenuti nascosti sottoterra e in più località. Lo ha detto il tenente colonnello dell'esercito israeliano Jonathan Conricus in un'intervista alla Cnn. " Sappiamo che Hamas ha un'elaborata rete di tunnel sia per scopi difensivi che offensivi, il che sicuramente aggraverà la complessità dei combattimenti ma siamo preparati per questo ", ha spiegato il portavoce delle Idf al network statunitense. Il movimento islamista ha rapito più di cento persone nelle prime ore del conflitto.

An important message for the world to hear from the IDF International Spokesperson, Lt. Col. Richard Hecht. pic.twitter.com/e9rmcgLgex — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

La Cina critica Israele