Gaza, Hamas ha presentato la risposta alla proposta di tregua. Israele: "È in fase di esame"

La risposta include proposte di emendamenti alle clausole sull'ingresso degli aiuti umanitari, mappe delle aree da cui l'esercito israeliano si dovrebbe ritirare e garanzie sulla fine definitiva della guerra, secondo una fonte palestinese vicina ai colloqui in corso a Doha. I negoziatori stanno cercando di raggiungere un accordo su una tregua che consentirebbe il rilascio di 10 ostaggi israeliani in cambio di un numero imprecisato di prigionieri palestinesi. Ma i colloqui si sono protratti per oltre due settimane senza una svolta, con ciascuna parte che accusa l'altra di rifiutarsi di cedere su richieste chiave. Per Israele, smantellare le capacità militari e governative di Hamas non è negoziabile, mentre il movimento esige solide garanzie per una tregua duratura, un completo ritiro delle truppe israeliane e il libero flusso di aiuti umanitari a Gaza. Ieri il portavoce del governo israeliano David Mencer ha accusato Hamas di ostacolare i colloqui.

"Israele ha accettato la proposta del Qatar e la proposta aggiornata dell'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, è Hamas che la rifiuta", ha dichiarato ai giornalisti aggiungendo che i negoziatori israeliani erano ancora a Doha e le discussioni continuavano.

L'Ufficio di Netanyahu : "La proposta è in fase di esame" L'Ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu conferma che Israele ha ricevuto tramite i mediatori la risposta di Hamas alla proposta di accordo per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza. "I mediatori hanno consegnato la risposta di Hamas al team di negoziatori israeliani ed è in questo momento in fase di esame", fanno sapere, come riportano i media israeliani.

A Gaza 70 camion di aiuti umanitari contenenti cibo Mercoledì circa 70 camion di aiuti umanitari, contenenti principalmente cibo, hanno attraversato la Striscia di Gaza attraverso i valichi di Zikim e Kerem Shalom, ha affermato il Coordination of Government Activities in the Territories (Cogat). Tutti gli aiuti sono stati trasferiti dopo aver effettuato accurati controlli di sicurezza. Lo scrive il Jerusalem Post. Secondo quanto ha segnalato il Cogat ci sono ancora più di 800 camion di aiuti in attesa di essere ritirati da Zikim e Kerem Shalom. Le Idf, attraverso il Cogat, in coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, hanno raccolto oltre 150 camion di aiuti umanitari dal lato palestinese dei due valichi.

Tajani, bisogna convincere Netanyahu a concludere guerra "Noi abbiamo chiesto l'immediato cessato il fuoco e abbiamo detto a Israele basta bombardamenti sulla popolazione civile. Hamas certamente deve immediatamente liberare senza condizioni gli ostaggi israeliani che tiene ancora nascosti. Ma ci sono stati troppi morti. Non si può continuare a bombardare la popolazione civile, non possiamo più assistere a quello che assistiamo ogni giorno. Si è bombardata una chiesa, si sta distruggendo una parte di territorio palestinese. Questo è assolutamente ingiusto e inaccettabile. Israele deve garantire per forza la sua sicurezza, ma questo va ben al di là della garanzia della sicurezza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite di '4 di sera news' su Rete4. "Fare di più è difficile, bisogna convincere Netanyahu a concludere questa stagione di guerra, arrivare a un cessato il fuoco. Abbiamo inflitto anche sanzioni ai coloni più violenti, abbiamo dato messaggi molto chiari a Israele, da amici di Israele", ha spiegato. "Ma attenzione perché interrompere qualsiasi relazione con Israele significa poi non poter più aiutare la popolazione civile. Io ricordo che l'Italia nel mondo, insieme all'Egitto e al Qatar, è il paese che ha accolto il maggior numero di palestinesi profughi da Gaza con grande difficoltà. Siamo gli unici che sono riusciti a far entrare un convoglio delle Nazioni Unite attraverso il programma alimentare mondiale, mentre Israele faceva passare soltanto privati", ha aggiunto.