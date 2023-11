Guerra Israele-Hamas, accordo sugli ostaggi vicino. Hamas diffonde il video di una soldatessa rapita

La guerra tra Israele e Hamas è arrivata al 40esimo giorno. Secondo le autorità di Tel Aviv, " Hamas ha perso il controllo di Gaza e non ha il potere di fermare l'esercito ". Gli Hezbollah libanesi hanno minacciato di entrare in guerra "se Hamas sarà totalmente distrutto " nella Striscia. La situazione umanitaria all'interno dell'exclave è ulteriormente peggiorata: tutti gli ospedali sono fuori servizio. Israele ha iniziato a inviare incubatrici, respiratori e altri macchinari medici cruciali per la sopravvivenza dei pazienti gravi nelle strutture sanitarie palestinesi. Ecco tutte le ultime notizie di oggi martedì 14 novembre.

Israele: "Preso il controllo degli edifici governativi di Hamas"

Il portavoce dell'esercito israeliano ha annunciato che le Idf hanno preso il controllo delle istituzioni governative di Hamas "'utilizzate per scopi militarì nei quartieri di Ijlin e Rimal a Gaza City". I soldati dello Stato ebraico hanno conquistato il parlamento, il campus governativo, il quartier generale della polizia di Hamas e una facoltà di ingegneria che fungeva da istituto per la produzione e lo sviluppo di armi. All'interno sono state trovate armi e materiale per l'addestramento e lo studio di Hamas,

Hamas pubblica il video di un ostaggio: "Soldatessa uccisa da Israele"

Hamas ha diffuso sui social il video di una soldatessa israeliana di 19 anni, Noa Marciano, rapita il 7 ottobre. Prestava servizio come vedetta nel kibbutz Nahal Oz. Nel filmato la giovane dice di essere prigioniera dei terroristi da quattro giorni. Le immagini finali mostrano il suo cadavere. Le brigate al-Qassam hanno affermato che la militare è stata uccisa in un bombardamento israeliano. Le autorità di Tel Aviv hanno confermato il decesso della ragazza e avvisato la famiglia. L'esercito, in un comunicato ufficiale, ha scritto che Noa Marciano " è stata uccisa da barbari assassini nel corso della sua prigionia ".

Il fatto che il video sia stato pubblicato oggi non è una casualità. Questa mattina, il Washington post ha citato un alto funzionario israeliano, secondo cui Tel Aviv e Hamas erano vicini ad un accordo per la liberazione di gran parte dei bambini e delle donne prigioniere nella Striscia. Il filmato e l'accusa dei terroristi sono due componenti della guerra psicologica dell'organizzazione palestinese, che punta a far accettare le proprie condizioni al governo israeliano incendiando il dibattito interno allo Stato ebraico sull'incapacità del premier Benjamin Netanyahu di portare in salvo i 240 rapiti.

L'accusa dei terroristi: "Israele blocca le trattative sugli ostaggi"

Il braccio armato di Hamas, le brigate al-Qassam, hanno accusato Israele di aver bloccato un accordo mediato dal Qatar per la liberazione di 50-70 donne e bambini rapiti durante gli attacchi del 7 ottobre in cambio di "200 bambini e 75 donne palestinesi" e di una tregua di cinque giorni. I terroristi sostengono che Tel Aviv abbia rinviato le trattative. " l nemico ha chiesto la liberazione di cento donne e bambini detenuti a Gaza ", ha affermato il portavoce di Hamas Abú Obeida. " L'occupante continua a rimandare ed evita di fare la sua parte e ignora non solo la vita dei civili palestinesi, ma neanche gli importa di uccidere i propri ostaggi ".

Soldati delle Idf in una caserma a Gaza City

Alcuni soldati della brigata di fanteria Golani si sono fotografati in posa all'interno del comando di polizia di Hamas a Gaza, con in mano la bandiera israeliana e il vessillo giallo-verde della loro unità. Il Times of Israel ha specificato che non è noto quando questa fotografia sia stata scattata.

Bombardamenti israeliani in Libano

Fin dalle prime ore del giorno, gli israeliani hanno ripetutamente bombardato le regioni libanesi a ridosso della Linea Blu. Secondo fonti locali, i raid delle Idf si sono concentrati sulle località di Naqura e Labbune nel settore occidentale del fronte di guerra tra Hezbollah e lo Stato ebraico, e nelle località di Markaba, Tayr Harfa e Rabb Thalathin, nel settore orientale.

La radio militare israeliana ha riferito di due lanci di missili anticarro di Hezbollah verso le postazioni delle Idf. L'esercito dello Stato ebraico ha risposto con l'artiglieria e attacchi di droni, direzionando il fuoco verso siti vicini a dviersi insediamenti

Nuova pausa umanitaria nel nord della Striscia

Il portavoce militare israeliano Avichai Adraee ha annunciato su X che le Idf sospenderanno le operazioni offensive a Gaza City dalle 10.00 alle 14.00 locali, per permettere alla popolazione civile di andarsene verso sud. L'autostrada Sallah-al-din, la principale arteria della Striscia, sarà percorribile in condizioni di sicurezza dalle 9.00 alle 16.00 locali.

#عاجل يا سكان غزة، وخاصة سكان شمال القطاع أودّ إخطاركم بالرسائل التالية:



أولاً، يظل الممرّ الآمن مفتوحاً اليوم ما بين التاسعة صباحاً (09:00) والرابعة عصراً (16:00) لأغراض إنسانية عبر محور صلاح الدين باتجاه المنطقة الواقعة إلى الجنوب من وادي غزة. والرجاء، حفاظاً على سلامتكم،… pic.twitter.com/bYj5P8D4fa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2023

Direttore Al-Shifa: "Scavata fossa comune"

Il direttore dell'ospedale Al-Shifa di Gaza, Mohammad Abu Salmiyah, ha affermato che 179 persone, compresi sette neonati e 29 pazienti morti nel reparto di terapia intensiva, sono state sepolte in una "fossa comune" nel nosocomio.