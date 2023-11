Guerra Israele-Hamas, battaglia urbana a Gaza. Bombe sui campi profughi: "Eliminati terroristi"

La guerra tra Israele e Hamas, che ha causato la morte di 1.400 israeliani e diverse migliaia di palestinesi, è arrivata al suo 26esimo giorno. Il conflitto si sta avvicinando al suo punto più critico, con i soldati israeliani ormai insediati nella Striscia di Gaza, dove si combatte tra le case. Nell’enclave araba è aumentata l’intensità dei combattimenti: le truppe di Tel Aviv operano con i loro mezzi di terra per respingere la minaccia terroristica. Il portavoce militare ha dichiarato che dall'inizio delle ostilità le forze di difesa hanno preso di mira 11mila obiettivi appartenenti al movimento islamista. Non cessa però l’escalation. Ieri l'aviazione israeliana ha colpito tre campi profughi. Il raid a Jabalya avrebbe, secondo Afp, portato alla scomparsa di almeno 47 persone. Israele si è difeso sostenendo che nei tunnel sotto il campo si nascondevano Ibrahim Biari, una delle menti dell’assalto del 7 ottobre, e altri terroristi che sono stati eliminati. In risposta al raid aereo, Fatah, il partito del presidente dell’Anp Abu Mazen, ha proclamato la “giornata della rabbia”. Preoccupa poi l'ingresso dei ribelli yemeniti Houthi, i quali stanno continuando a lanciare missili dal Mar Rosso contro lo Stato ebraico, in particolare la città di Eilat. È atteso invece venerdì in Israele il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Ecco le notizie di oggi mercoledì 1 novembre.

Combattimenti a Gaza, morti 9 soldati

Sono in totale 11 i militari israeliani che hanno perso la vita durante l’incursione nella Striscia di Gaza. A darne notizia sono le Israel Defense Forces, che hanno confermato stamattina la perdita di nove soldati caduti ieri in battaglia. Le Idf hanno fatto sapere che alcuni di questi sarebbero morti dentro ai loro corazzati per via di missili ed esplosivi nemici.

Telefono e Internet bloccati sulla Striscia

È di nuovo inaccessibile la linea telefonica sulla Striscia di Gaza. Lo scrive il principale fornitore palestinese Paltel in un messaggio su X, precisando che anche la rete e i servizi internet sono attualmente bloccati nel territorio controllato da Hamas. La scorsa settimana l’esercito israeliano ha disattivato le telecomunicazioni in preparazione a un dispiegamento massiccio di forze sul terreno.

Verso rilascio ostaggi stranieri, accordo con Qatar-Hamas

Un numero imprecisato di ostaggi con doppia nazionalità verrà liberato prossimamente da Hamas. A riportarlo sono media arabi che parlano di un accordo siglato tra Qatar, Egitto, Israele e Hamas, in coordinamento con gli Stati Uniti, per il rilascio dei civili sequestrati dall'organizzazione palestinese il mese scorso. Gli ostaggi saranno recuperati al valico di Rafah.

Missili dal Libano

Un missile terra-aria proveniente dal Libano è stato intercettato dalla difesa aerea israeliana al confine tra i due Paesi. Lo scrivono le Idf in un breve messaggio pubblicato sui socia. "In risposta, gli aerei dell'Iaf (l'Aeronautica israeliana, ndr) hanno colpito l'origine del lancio del missile, così come i terroristi che hanno effettuato il lancio", si legge nella comunicazione.

Le contromisure dell’Egitto

L’Egitto si blinda. Nelle scorse ore è stato rilevato lo spostamento di decine di carri armati e altri veicoli corazzati verso il valico di Rafah, alla frontiera con Gaza. L’agenzia di stampa Ria Novosti e il quotidiano Times of Israel adducono la mossa del Cairo al timore che decine di migliaia di rifugiati si riversino al confine meridionale dell’enclave palestinese. Il checkpoint di Rafah oggi rimarrà aperto per consentire il passaggio di 81 feriti che saranno trasferiti negli ospedali egiziani. Secondo l’Associated Press, l’ufficio del primo ministro israeliano avrebbe confermato l’esistenza di un piano di intelligence per il ricollocamento dell’intera popolazione della Striscia di Gaza in un Paese vicino.

La Bolivia rompe le relazioni diplomatiche con Israele