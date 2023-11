Guerra Israele-Hamas, circondata Gaza City. L'Egitto accoglierà 7mila stranieri | La diretta

È il 27esimo giorno di guerra in Medio Oriente. Sulla Striscia di Gaza si registrano pesanti combattimenti tra le forze di terra israeliane e i membri di Hamas. I soldati delle Idf sono ormai alle porte di Gaza City, forti di una manovra a tenaglia che assedia l’enclave palestinese da tre lati. Nell'offensiva hanno perso la vita finora 17 militari appartenenti all'esercito con la stella di David. L'epicentro degli scontri è a nord, nei pressi di Gaza City. Qui sarebbero state neutralizzate decine di cellule terroristiche servendosi dell'assistenza del fuoco dell'artiglieria e dei tank e guidando al tempo stesso un attacco aereo con un elicottero e un missile lanciato da una nave. Ieri Israele, nel tentativo di eliminare un comandante militare di Hamas, ha bombardato di nuovo la zona del campo profughi di Jabalya. L’Onu ha avvertito Tel Aviv: questi raid, dice l’organizzazione, potrebbero costituire un crimine di guerra. Si aggrava il bilancio di morti e feriti: in Israele, le vittime sono oltre 1.400. Tra i palestinesi invece si conterebbero diverse migliaia di morti, tra cui bambini. Non si hanno tuttavia cifre precise, dal momento che la fonte principale, il ministero della Sanità di Hamas, include anche i terroristi nel computo delle vittime. Nelle prime ore del mattino sono anche risuonate le sirene di allarme nelle città israeliane vicine alla Striscia di Gaza. Ecco le notizie di oggi, giovedì 2 novembre.

7mila stranieri lasciano Gaza passando dall'Egitto

Altri 7mila stranieri e cittadini con doppia nazionalità lasceranno la Striscia di Gaza passando dal valico di Rafah. Lo conferma il ministero degli Esteri dell'Egitto a margine di un incontro tra il viceministro degli Esteri egiziano Ismail Khairat e i diplomatici di altri Paesi. Khairat ha precisato che il Cairo si sta preparando per facilitare l'arrivo e l'evacuazione di cittadini di nazionalità straniera da Gaza attraverso il checkpoint di Rafah. I 7mila in fuga dall'enclave palestinese, ha aggiunto Khairat, possiedono la nazionalità di oltre 60 Paesi. Ieri l'Egitto ha aperto i suoi confini a più di 500 palestinesi con doppio passaporto.

Senatori Usa al lavoro per forza multinazionale

Gli Stati Uniti stanno guidando dei colloqui tuttora in corso per la creazione di una forza multinazionale che potrebbe controllare Gaza una volta eradicata l’organizzazione di Hamas. Lo fanno sapere i senatori Usa Chris Van Holden e Richard Blumenthal al sito Politico. I due stanno lavorando per l’istituzione di un contingente internazionale che non dovrebbe però includere militari dello Us Army. Van Hollen ha comunque precisato che si tratta solo di discussioni preliminari.

Scontri con Hezbollah

Serata di scontri a fuoco tra Israele e Hezbollah ieri al confine con il Libano. I guerriglieri libanesi sostengono di aver abbattuto un drone di Israele servendosi di un missile terra-aria. L’esercito israeliano ha smentito i danni al velivolo e ha risposto con alcuni colpi di artiglieria diretti verso il Monte Hermon e Har Dov. Hezbollah non è entrata ufficialmente in guerra, ma è un partner di Hamas. Domani il leader islamista Nasrallah terrà un importante discorso.

Biden: "Serve una pausa"

Il presidente americano Joe Biden è convinto della necessità di una pausa umanitaria. " Una pausa significa dare tempo per far uscire i prigionieri ", ha dichiarato il capo della Casa Bianca a margine di un evento elettorale in Minnesota. Il presidente stava rispondendo a un uomo che dalla folla avrebbe urlato: " Come rabbino ho bisogno che lei chieda un cessate il fuoco adesso ". Biden, evidenzia l’ufficio stampa della sua amministrazione, si riferiva comunque agli ostaggi.

Il capo dell'agenzia Onu per i profughi a Gaza