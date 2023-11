Guerra Israele-Hamas, presa roccaforte Jihad Islamico. Blitz israeliano a Jenin: 5 morti | La diretta

La guerra tra Israele e Hamas va avanti da 42 giorni. Il conflitto ha causato più di 1.200 morti nello Stato ebraico dopo l'attacco del 7 ottobre, mentre a Gaza le vittime palestinesi sono più di 10mila. Dopo che ieri il capo delle forze armate di Tel Aviv, Yoav Gallant, ha annunciato la presa di Gaza City ovest, è iniziata una nuova fase. I soldati israeliani continuano infatti a combattere nella Striscia di Gaza: nella notte tra giovedì e venerdì gli aerei militari israeliani hanno " colpito numerosi obiettivi " nel territorio palestinese. Le Idf hanno comunicato inoltre la conquista di una roccaforte del comandante del Jihad Islamico a nord. " La roccaforte conteneva gli uffici di capi terroristi dell'organizzazione e una sito per la produzione di armi ", fa sapere l'esercito. All'interno di questa struttura sono stati trovati razzi pesanti, droni e altre armi. Nei raid le truppe con la stella di David hanno recuperato equipaggiamento tecnologico, kalashnikov, esplosivi, lanciagrante e giubbotti antiproiettile. Ecco le ultime notizie di oggi venerdì 17 novembre.

Ucciso ex membro partito Abu Mazen

Khaled Abu Halal, già membro di spicco delle brigate martiri al Aqsa (l'ala militare del partito di Abu Mazen, Fatah) e affiliato di Hamas, è stato eliminato dall'esercito israeliano a Gaza. Ne dà notizia Haaretz, specificando come l'esponente palestinese sia rimasto vittima in un blitz aereo nel quartiere di Sheikh Radwan.

Trovato il corpo della soldatessa rapita

Il corpo di Noa Marciano, soldatessa israeliana 19enne tenuta in ostaggio da Hamas, è stato ritrovato dalle forze armate israeliane a Gaza coordinate dallo Shin Bet. Il cadavere della giovane giaceva in un edificio vicino all'ospedale al Shifa, dove sono entrati i militari. Fino a lunedì scorso Marciano sembrava ancora in vita, essendo apparsa in un filmato condiviso da Hamas. La notizia del suo decesso è stata poi confermata dall'intelligence.

Raid a Jenin, eliminati 5 terroristi

È di tre vittime palestinesi, tra cui un comandante delle brigate al Quds (Jihad islamico), il bilancio del raid con i droni condotto da Israele nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania nella scorse ore. Nove sono i feriti, mentre parecchie persone sono state arrestate. L'emittente Channel 12 riferisce di pesanti scontri a fuoco in cui sono stati uccisi cinque terroristi.

Netanyahu: "Cerchiamo di evitare vittime civili, ma non ci riusciamo"