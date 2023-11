Guerra Israele-Hamas, tregua rinnovata per 24 ore. Attentato a Gerusalemme | Le notizie di oggi

Israele e Hamas hanno rinnovato la tregua in vigore da venerdì scorso. Il Qatar ha confermato che l'accordo è stato prolungato per un altro giorno dopo una lunga mediazione. " Le parti palestinese e israeliana hanno raggiunto un accordo per estendere la tregua umanitaria nella Striscia di Gaza per un ulteriore giorno alle stesse condizioni precedenti, ovvero il cessate il fuoco e l'ingresso degli aiuti umanitari, nel quadro della mediazione congiunta dello Stato del Qatar ", si legge in un comunicato firmato dal portavoce del ministero degli Affari Esteri del Qatar, Majed Al Ansari. L'esercito di Tel Aviv ha dato un annuncio simile nella mattinata di oggi, giovedì 30 novembre, senza però specificare quanto durerà questa nuova pausa. Nel frattempo le autorità israeliane hanno scarcerato l'attivista 22enne Ahed Tamimi insieme ad un'altra ventina di donne e bambini palestinesi. Per contro, Israele ha fatto sapere di aver ricevuto stamani la lista dei civili in ostaggio che saranno rilasciati nella giornata odierna. Ecco le ultime notizie di oggi giovedì 30 novembre.

Quanti ostaggi saranno liberati oggi

Dovrebbero essere otto gli ostaggi consegnati oggi da Hamas a Gaza. I media israeliani riferiscono anche che Tel Aviv riceverà i corpi di tre rapiti. Inizialmente la fazione palestinese aveva proposto lo scambio di cinque ostaggi insieme alla restituzione di tre corpi, ma Israele si era opposto.

Scontri vicino al carcere di Ofer, un morto

L'agenzia palestinese Wafa fa sapere che un uomo è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza israeliane prima dell'alba davanti alla prigione israeliana di Ofer, nella città di Beitunia, a ovest di Ramallah, la prigione militare da cui vengono rilasciati i prigionieri palestinesi. "Almeno altri quattro giovani sono rimasti feriti", continua l'agenzia.

Attentato a Gerusalemme

È di tre morti e sette feriti il bilancio dell'attentato avvenuto stamattina vicino a una fermata dell'autobus a Gerusalemme. Ne dà notizia il Jerusalem Post. Il luogo dell'attacco è lo stesso di un attentato terroristico realizzato lo scorso anno. La polizia ha annunciato di aver neutralizzato la minaccia, ferendo i due responsabili. Una delle persone decedute, scrivono le forze dell'ordine, era una ragazza israeliana di 16 anni.

La Cina chiede un cessate il fuoco permanente

La Cina chiede una "tregua umanitaria duratura e prolungata" nel conflitto Israele-Hamas: le parti dovrebbero attuarla "con effetto immediato nell'ambito di un cessate il fuoco globale e della fine dei combattimenti". È questo il contenuto del documento di posizione sulla risoluzione della crisi diffuso oggi dal ministero degli Esteri di Pechino basato su più punti, tra cui il cessate il fuoco globale, la protezione dei civili, la garanzia dell'assistenza umanitaria, l'aumento della mediazione diplomatica e la ricerca di una soluzione politica. La Cina sollecita inoltre la "soluzione dei due Stati" e negoziati diretti tra Palestina e Israele.