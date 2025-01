Hamas: "Domani libere 4 soldatesse". Israele ha ricevuto la lista dei nomi

Ascolta ora 00:00 00:00

Regge la tregua in Medio Oriente e sabato 25 gennaio saranno liberati altri quattro ostaggi. I loro nomi non sono stati resi noti, ma si sa che sono quattro soldatesse rapite durante gli attacchi del 7 ottobre. "Come parte dell'accordo di scambio dei prigionieri, le Brigate (Ezzedine) al-Qassam hanno deciso di rilasciare domani quattro donne soldato", ha comunicato su Telegram il portavoce delle brigate al-Qassam Abu Obeida. L'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato di aver ricevuto la lista di nomi tramite i mediatori.

Per il momento, l'unica informazione certa è che, tra le quattro donne, non sarà presente Arbel Yehud, la cittadina tedesco-israeliana che ha compiuto 29 anni mentre si trovava in prigionia e che avrebbe dovuto essere liberata già domenica scorsa, nel primo scambio tra ostaggi e detenuti palestinesi, ma che è stata sostituita all'ultimo minuto da Hamas con Emily Damari. Pare che il ritardo nel suo rilascio sia dovuto al fatto che Arbel sia nelle mani della Jihad islamica palestinese. La donna si trovava nel kibbutz Nir Oz, dove la famiglia viveva da tre generazioni, quando è stata rapita dai terroristi palestinesi assieme al fidanzato Ariel Cunio. Durante il massacro dello Shabbat, suo fratello Dolev è stato ucciso e i suoi resti sono stati identificati il 3 giugno scorso.

Nel frattempo, proseguono le operazioni delle Idf a Jenin, in Cisgiordania. Secondo fonti palestinesi citate da Ynet, il comandante dei terroristi nella città, Qays al-Saadi, si è consegnato alle forze armate israeliane. Camion di aiuti continuano a entrare nella Striscia di Gaza, ben 4.800 dall'inizio del cessate il fuoco secondo Rania Dagash-Kamara, vicedirettrice esecutiva del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. "Ciò di cui abbiamo bisogno, tuttavia, è che i valichi di frontiera rimangano aperti, in modo affidabile, e che il nostro personale sia in grado di muoversi liberamente e in sicurezza attraverso la Striscia di Gaza per raggiungere i 2 milioni di persone bisognose", ha affermato. I carichi di aiuti umanitari, però, sono costante bersaglio dei saccheggiatori. Secondo quanto riportato da Channel 12, a Rafah i terroristi di Hamas hanno sparato conto bande di looters e ne hanno giustiziati sei. L'organizzazione palestinese, inoltre, ha confermato l'uccisione di Rawhi Mushtaha, il primo ministro de facto della Striscia di Gaza, e un altro alto funzionario, in raid israeliani avvenuti la scorsa estate.

Sul versante libanese, lo Stato ebraico ha annunciato di aver ritardato il ritiro dei suoi soldati, previsto entro 60 giorni dal cessate il fuoco con Hezbollah. "Il ritiro dipende dai tempi impiegati dall'esercito libanese per schierarsi nella parte meridionale del Libano e applicare l'accordo in modo completo ed efficace, incluso il ritiro di Hezbollah oltre il fiume Litani.

Tutto questo avverrà in stretta collaborazione con gli Usa", ha fatto sapere l'ufficio di Netanyahu, sottolineando che metterà a rischio i suoi cittadini e che l'obiettivo è dare ai residenti la sicurezza per tornare a casa.