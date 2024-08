Sinwar studia: Hamas ha ricevuto la "proposta ponte" degli Stati Uniti

Yahya Sinwar

Hamas avrebbe ricevuto la cosiddetta proposta ponte aggiornata degli Stati Uniti, approvata dai mediatori Qatar ed Egitto e accettata ieri dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il progetto ora è stato ricevut dal leader Yahya Sinwar. Lo afferma la tv israeliana Channel 12, che non cita fonti.

Secondo le previsoni di Tel Aviv, Sinwar manterrà l'attuale posizione pubblica di Hamas, che è quella di respingere la proposta. La notizia rivela anche che i mediatori hanno trasmesso un messaggio a Israele, esortando Netanyahu a dar prova di flessibilità, in modo che possano compiere un ultimo sforzo per portare Hamas al tavolo delle trattative, avendo mancat l'ultimo round di negoziati, chidendo in loro luogo l'attuazione del piano Biden.

Sinwar ritiene che l'ultimo round di negoziati per il cessate il fuoco a Gaza sia "un bluff" volto a concedere a Israele ulteriore tempo per continuare la sua offensiva militare. Lo riporta il Wall Street Journal, citando mediatori arabi. I mediatori affermano che Sinwar sta cercando di intensificare la pressione su Israele espandendo il conflitto oltre Gaza, anche lanciando attacchi dalla Cisgiordania.

Sul tavolo di Doha Washington aveva presentato una "proposta ibrida" volta ad appianare le distanze fra le parti. Negli ultimi giorni erao trapelati alcuni dettagli della nuova proposta Usa: una riduzione della presenza dell'Idf nel corridoio Filadelfia e non un totale ritiro; l'arrivo di rappresentanti dell'Autorità nazionale palestinese per gestire il valico di Rafah sotto una supervisione israeliana.

Dopo l'ultimo round di negoziati, ai quali Hamas ha scelto di non partecipare, Hamas aveva lamentato che il premier israeliano stabilisse nuove condizioni e richieste per ostacolare i colloqui e prolungare la guerra a Gaza. Secondo Sinwar, infatti, l'ultima proposta sostenuta dagli Stati Uniti sarebbe allineata alle richieste di Israele, sottolineando l'insistenza sul fatto che le Idf rimangano nel Corridoio di Filadelfia, presso il valico di Rafah e nel Corridoio di Netzarim.

a detta di Washington, l'accordo per il cessate il fuoco a Gaza deve essere concluso nei prossimi giorni. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken parlando ai giornalisti a Doha. Blinken, citato dai media, ha aggiunto che Stati Uniti, Egitto e Qatar faranno tutto il possibile per convincere Hamas ad aderire alla "proposta ponte".

Una volta che Hamas, ha spiegato, accetterà la proposta presentata da Washington per affrontare i disaccordi che bloccano un accordo per il cessate il fuoco, dovrà anche raggiungere un accordo sui dettagli di attuazione. Gli Stati Uniti, ha poi sottolineato Blinken, sostengono da tempo di non accettare un'occupazione a lungo termine di Gaza da parte di Israele.