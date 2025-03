Guerra a Gaza, le Idf ammettono: "Spari su ambulanze a Rafah"

Ascolta ora 00:00 00:00

Le forze israeliane hanno ammesso di aver aperto il fuoco contro ambulanze e camion dei pompieri nella Striscia di Gaza meridionale dopo averli identificati come "veicoli sospetti". L'episodio sarebbe avvenuto domenica scorsa nel quartiere Tal as-Sultan a Rafah.

Le forze israeliane "hanno aperto il fuoco contro i veicoli di Hamas e hanno eliminato diversi terroristi di Hamas", ha affermato l'esercito in una nota, “pochi minuti dopo, altri veicoli sono avanzati in modo sospetto verso le truppe… Le truppe hanno risposto sparando verso i veicoli sospetti, eliminando un certo numero di terroristi di Hamas e della Jihad islamica". A riportare la nota integrale è Al Jazeera: "Dopo un'indagine iniziale, è stato stabilito che alcuni dei veicoli sospetti erano ambulanze e camion dei pompieri", ha aggiunto Tel Aviv.

Intanto, circa un'ora fa, in seguito a un attacco di mortaio contro le Idf alla periferia di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, l'esercito ha emesso un avviso di evacuazione per i palestinesi nella zona. A renderlo pubblico, come di consueto, il portavoce in lingua araba colonnello Avichay Adraee, che ha pubblicato una mappa dell'area che verrà evacuata, affermando che si tratta di un "avvertimento finale" prima degli attacchi nella zona. L'area da evacuare comprende i sobborghi di Abasan di Khan Younis e le città di al-Qarara e Khuza'a. L'avviso intima, inoltre, di raggiungere i rifugi nell'area di Mawasi.

Axios, citando due funzionari israeliani, ha diffuso la notizia secondo cui il primo ministro israeliano avrebbe affidato al Mossad il compito di individuare nazioni disposte ad accogliere un numero significativo di palestinesi sfollati dalla Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito, Netanyahu starebbe esplorando opzioni per il trasferimento di palestinesi anche a migliaia di chilometri di distanza. Tra i Paesi coinvolti nei colloqui figurerebbero la Somalia e il Sud Sudan, entrambe nazioni dell'Africa orientale segnate da povertà e conflitti, oltre ad altri Stati, tra cui l'Indonesia. A confermare queste informazioni, oltre ai due funzionari israeliani, vi sarebbe anche un ex rappresentante del governo statunitense. L’incarico al Mossad sarebbe stato assegnato segretamente alcune settimane fa, ma l’ufficio del primo ministro israeliano ha evitato di rilasciare dichiarazioni in merito.

Intanto, torna il pressing sulla questione ostaggi. Finita la fase dei rilasci-show del sabato mattina e impantanatisi i negoziati, si prevede che questa sera decine di migliaia di persone si raduneranno in Israle per chiedere il rilascio degli ostaggi e per protestare contro il rinnovo della riforma giudiziaria e contro le iniziative volte a licenziare i principali funzionari governativi da parte della coalizione del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. La protesta principale della coalizione di gruppi di protesta inizierà alle 18:30 in piazza Habima a Tel Aviv. Al termine della manifestazione, i dimostranti marceranno verso Begin Street per unirsi al gruppo di famiglie di ostaggi che si sono radunate lì. Un sondaggio trasmesso ieri da Channel 12 ha mostrato che il 69% degli israeliani sostiene la fine della guerra in cambio di un accordo che rilasci tutti gli ostaggi rimasti a Gaza, rispetto al 21% che si oppone a tale accordo. Anche tra gli elettori della coalizione, la maggioranza (54%) sostiene tale mossa rispetto al 32% che si oppone.

Hamas ha accettato di rilasciare cinque ostaggi in cambio di un cessate-il-fuoco a partire dalla festività di Eid al-Fitr, alla fine del Ramadan, hanno dichiarato funzionari egiziani al notiziario qatariota New Arab. "Ora la palla è nel campo del governo israeliano e degli americani", affermano i funzionari. Secondo il rapporto, l'ostaggio israelo-americano Edan Alexander verrebbe rilasciato in base al possibile accordo, con gli Stati Uniti e il Qatar attivamente coinvolti nella proposta.

Fonti a conoscenza dei negoziati avevano precedentemente dichiarato al quotidiano libanese Al-Akhbar che la proposta egiziana include "un cessate il fuoco temporaneo della durata di circa 50 giorni, in cambio del rilascio di cinque [ostaggi] israeliani e di un certo numero di prigionieri palestinesi, insieme all'attivazione di un meccanismo per l'ingresso di sufficienti quantità di aiuti [a Gaza], tra cui cibo, forniture mediche e beni di prima necessità per i soccorsi civili".