Tank israeliano spara contro le postazioni Unifil: due feriti. Nel mirino anche le basi italiane

Articolo in aggiornamento

Sono due i caschi blu (di nazionalità indonesiana) rimasti feriti lievemente a causa di un attacco israeliano su postazioni della missione Unifil. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera. Da parte sua, l'agenzia di stampa libanese Nna riferisce che le Idf avrebbero preso di mira una torretta di guardia presso il quartier generale di Unifil, a Naqoura. I droni israeliani hanno colpito, invece, questa mattina la sede del quartier generale Unifil e le basi a comando italiano 1-31 e 1-32 al confine con il Libano. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti Unifil in loco, sottolineando che non risultano militari italiani feriti. Al momento non vi sono commenti da parte di Tel Aviv. Itanto, il Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto è a colloquio con l'ambasciatore israeliano nella sede del Ministero, in via XX Settembre.

Le forze di pace delle Nazioni Unite in Libano hanno affermato che l'esercito israeliano ha "intenzionalmente attivato e disattivato le telecamere di sicurezza delle Nazioni Unite". La missione ha affermato che il suo quartier generale nel Libano meridionale e le posizioni vicine sono stati "ripetutamente" colpiti dagli scontri a fuoco tra Israele e Hezbollah. All'inizio di questa settimana, l'Unifil aveva rifiutato la richiesta dell'esercito israeliano di lasciare le basi vicino al confine: l'area è una zona demilitarizzata dalla fine della guerra nel 2006.

Secondo una fonte delle Nazioni Unite, le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro le postazioni delle forze di peacekeeping dell'ONU in tre distinti episodi nel sud del Libano nell'arco di 24 ore. In un incidente verificatosi ieri, un carro armato israeliano ha aperto il fuoco contro una torre di guardia nella base principale delle forze dell'ONU a Naqoura. I due caschi blu delle Nazioni Unite sarebbero rimasti "lievemente feriti" in seguito alla caduta della torre sotto il fuoco dei carri, ha affermato la fonte. Secondo quanto riferito, non ci sono state vittime tra i caschi blu negli altri due incidenti in cui sono state sparate armi leggere contro postazioni ONU.

I soldati delle forze armate israeliane hanno anche sparato verso una postazione delle Nazioni Unite a Labbouneh, colpendo l'ingresso al bunker dove si trovavano le forze di pace danneggiando i veicoli e i sistemi di comunicazione: un drone dell'Idf è stato visto volare all'interno della postazione Onu fino all'ingresso del bunker. Nella giornata di ieri, i soldati israeliani hanno deliberatamente colpito e messo fuori uso le telecamere che monitorano il perimetro della postazione e hanno anche colpito la 1-32A a Ras Naqoura, danneggiando l'illuminazione e una stazione di collegamento.

"Ieri i soldati delle forze israeliane di difesa hanno deliberatamente sparato e disattivato le telecamere di monitoraggio perimetrale della posizione. Hanno anche deliberatamente sparato su UNP 1-32A, dove si tenevano regolari riunioni tripartite prima dell'inizio del conflitto, danneggiando l'illuminazione e una stazione di trasmissione". Così in una nota la missione Unifil in Libano ha chiarito la dinamica degli episodi. "Ricordiamo all'Idf e a tutti gli attori i loro obblighi di garantire la sicurezza e la protezione del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite e di rispettare l'inviolabilità dei locali delle Nazioni Unite in ogni momento - prosegue Unifil.

Le forze di peacekeeping dell'Unifil sono presenti nel Libano meridionale per supportare un ritorno alla stabilità sotto il mandato del Consiglio di sicurezza e dunque, come ha ripetuto la missione, qualsiasialle forze di peacekeeping è una grave violazione dele delladel Consiglio di sicurezza.