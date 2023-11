Soldati israeliani uccisi e civili in ostaggio: il video choc della recita dei bimbi di Hamas

Uccisione di un soldato israeliano, presa degli ostaggi e mitragliatrici puntate ad altezza uomo. Nel pieno del conflitto israelo-palestinese scoppiato oramai più di un mese fa dopo il vile attentato di Hamas all'interno del territorio dello Stato Ebraico, sui social torna a circolare un vecchio filmato a dir poco inquietante che dimostra come sia in corso da diversi anni nella striscia di Gaza un addestramento ben preciso dei bambini piccoli, fin dalla tenerissima età, in modo da potere combattere meglio il nemico israeliano.

Il video in questione è datato maggio 2018. Si possono chiaramente notare alcuni bambini di una scuola materna di Gaza collegata a un'organizzazione terroristica palestinese che in quel momento stanno tenendo una cerimonia di consegna dei diplomi. Per l'occasione i bimbi, tutti in età prescolare, stanno indossando uniformi militari e brandiscono delle mitragliatrici giocattolo mentre eseguono una finta presa di ostaggi e un'uccisione simulata di un soldato israeliano, ha detto un gruppo di controllo dei media. Nello stesso filmato della celebrazione presso la scuola materna di Al-Hoda è possibile così osservare i bambini vestiti con le tute della Jihad islamica che prendono d'assalto un edificio israeliano in "Al-Quds Street", catturando un compagno di classe vestito con abiti tradizionali ebrei ultra-ortodossi e uccidendone in seguito un altro vestito con un'uniforme dell'Idf, le forze di difesa israeliane.

Quando l'"ostaggio" viene portato fuori dal palco - e il soldato giace quindi steso a terra - uno dei fanciulli mostra un cartello in cui c'è scritto: "Israele è caduta" sia in lingua araba sia in lingua ebraica. L'intero spettacolo, che dura circa cinque minuti, è sempre accompagnato da costanti forti esplosioni e spari. Al termine dell'esibizione diversi bambini in uniforme militare armati di pistole giocattolo tornano sul palco per dimostrare le formazioni militari mentre in sottofondo viene riprodotto un discorso del defunto leader palestinese Yasser Arafat. Il Middle East Media Research Institute, che aveva fornito ai tempi una traduzione del video, aveva riferito che la scuola Al-Hoda fosse affiliata al gruppo terroristico palestinese della Jihad islamica e aveva già tenuto cerimonie simili in passato. Il Memri aveva poi dichiarato che, a differenza degli anni precedenti, Al-Hoda non aveva pubblicato il filmato del diploma sui propri tradizioni canali social, ma aveva indirizzato i genitori dei bambini direttamente su un profilo YouTube separato che presentava lo spettacolo. L'ennesima dimostrazione di come l'odio e la violenza di Hamas verso Israele vengano inculcati fin da piccolissimi.