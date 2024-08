"Gli ordini di Khamenei sono chiari". L'Iran ora è pronto a colpire

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Iran si dice pronto a eseguire l'ordine dell'ayatollah Ali Khamenei, di "punire severamente" Israele per l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran. Lo ha ribadito un vice comandante delle Guardie Rivoluzionarie citato dalle agenzie di stampa iraniane. Ali Fadavi ha detto che gli ordini di Khamenei sono "chiari ed espliciti" e "saranno eseguiti nel miglior modo possibile".

Il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby, interrogato sulle osservazioni di Fadavi, ha detto che gli Stati Uniti sono pronti a difendere Israele con molte risorse nella regione. "Quando sentiamo una retorica del genere dobbiamo prenderla sul serio e lo facciamo", ha sottolineato Kirby. intanto, nonostante le dichiarazioni ufficiali riportino il contrario la Giordania ha dichiarato che consentirà a Israele di utilizzare il suo spazio aereo in caso di attacco da parte dell'Iran. Lo ha detto il canale Channel 12 citando un funzionario di Amman. Una scelta che - viene spiegato - deriva da un interesse di sicurezza nazionale proprio come in aprile, quando la Giordania ha aiutato Israele a fermare l’attacco iraniano.

La missione permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite ha inoltre affermato che la risposta di Teheran a Israele per l'uccisione di Haniyeh, avrà sicuramente luogo, indipendentemente dai colloqui per un cessate il fuoco a Gaza. Ne dà notizia l'agenzia iraniana Tasnim. La missione ha dichiarato che la sicurezza nazionale e la sovranità dell'Iran sono state violate nell'assassinio del capo di Hamas. "Abbiamo il diritto a una legittima difesa, che non ha nulla a che fare con il cessate il fuoco di Gaza. Ma speriamo che la nostra risposta venga data in un momento e in un modo che non danneggino il probabile cessate il fuoco", ha affermato.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani, all'alba i questa mattina, ha condannato l'attacco di Israele a una scuola trasformata in rifugio a Gaza City, descrivendo come un esempio di "genocidio e crimini contro l'umanità". Il portavoce, citato dall'agenzia Irna, ha aggiunto che Israele "ha dimostrato ancora una volta di non rispettare alcuna legge internazionale o principio morale". Kanaani ha affermato che l'unico modo per affrontare Israele è che i Paesi musulmani sostengano concretamente e fermamente la nazione palestinese.

Teheran ha chiestoda parte della comunità internazionale e ha detto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di fermare i "crimini" di Israele a Gaza, definendo la situazione lì una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.