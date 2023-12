Israele, decine di combattenti di Hamas si arrendono all'esercito a Gaza

Si arrendono a decine. I combattenti di Hamas nella Striscia di Gaza stanno deponendo le armi, catturati dalle forze di difesa israeliane (Idf). Lo riferiscono i media dello Stato ebraico, mentre sul web circolano immagini di palestinesi in mutande e col volto coperto accanto ai militari dell'esercito di Tel Aviv che li guardano a vista. I miliziani si sarebbero consegnati spontaneamente ai soldati.

I video diffusi sui social media nelle ultime ore mostrano numerosi palestinesi a Jabaliya e in altre zone della Striscia. I prigionieri sono stati spogliati, bendati e legati con le mani dietro la schiena. In una breve clip, uno di loro viene caricato e trasportato nel retro di un veicolo militare di Israele, che prosegue la sua offensiva nella parte meridionale di Gaza, in particolare a Khan Yunis dove si nasconderebbero i leader di Hamas. L'esercito aveva consigliato alla popolazione civile di ripararsi a sud dopo aver sfondato a nord con i tank e la fanteria meccanizzata.

תמונות משנות תודעה: עשרות עצורים עזתים, ייתכן מחבלי חמאס, נתפסו או נכנעו, למרות ההתחייבות "לא נרים דגל לבן, לא ניכנע".

לצד צילום מפקדת צפון של חמאס במנהרות, חשיפת הקבלות ע"ש בנו של הניה, כיבוש כיכר פלסטין בעזה, כל אלו משנים תודעה. pic.twitter.com/gWADK72o9P — Baruch Yedid, ברוך ידיד, باروخ يديد (@BaruchYedid) December 7, 2023

Suicidi tra i sopravvissuti del massacro al rave

Intanto è stato confermato che alcuni dei sopravvissuti all'attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre contro il Nova festival, il rave organizzato nel kibbutz di Be'eri in Israele, si sono tolti la vita. Lo ha rivelato alla Bbc il capo della polizia israeliana Yaacov Shabtai, che ha fornito anche una cifra, 18 uomini e donne, sui civili ricoverati negli ospedali di salute mentale. La tv britannica ha riportato anche la testimonianza di un membro dell'equipe medica che si è occupato di assistere i superstiti.

Le vittime confermate al Nova festival sono più di 360, un terzo del bilancio complessivo degli israeliani deceduti due mesi fa. La Bbc scrive che chi si è occupato del recupero e dell'identificazione dei cadaveri nel luogo del blitz ha trovato segni di violenze e mutilazioni sessuali nei corpi massacrati dai terroristi palestinesi. La polizia israeliana ha mostrato alla stampa un filmato che mostrererebbe gli stupri di gruppo, le esecuzioni sommarie.