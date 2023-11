Guerra Israele-Hamas, stallo sugli ostaggi: "Scambio solo se totale" | La diretta

La guerra tra Israele e Hamas è giunta al 39esimo giorno. Il portavoce militare ha fatto sapere che, tra aviazione e truppe di terra, le Idf hanno effettuato " 4.300 attacchi, colpito centinaia di postazioni di lancio di missili antitank, circa 300 imbocchi di tunnel, 3.000 siti del terrore, incluse 100 imbottiti di esplosivo e centinaia di centri di comando e controllo di Hamas ". Questi rapidi progressi, però, hanno avuto un costo: 44 soldati delle Idf morti in battaglia dall'inizio delle operazioni sul campo all'interno della Striscia. I combattimenti continuano a concentrarsi attorno all'ospedale Al-Shifa, il più grande di Gaza e ritenuto il quartier generale dell'organizzazione terroristica palestinese, dove si troverebbero ancora 650 pazienti e 2.500 sfollati. Il presidente israeliano Isaac Herzog, però, ha negato che le truppe dello Stato ebraico abbiano attaccato direttamente l'istituto sanitario. Il gabinetto di sicurezza di Tel Aviv, inoltre, ha vietato la trasmissione nel Paese del canale televisivo libanese Al Mayadeen, perché ritenuto vicino ad Hezbollah. Ecco tutte le ultime notizie di oggi lunedì 13 novembre.

Israele: "Pausa umanitaria a Rafah"

Israele ha annunciato una pausa umanitaria di quattro ore, dalle 10.00 alle 14.00 locali, nell'agglomerato urbano di Rafah, al confine tra Gaza ed Egitto. È la prima volta che lo Stato ebraico decide per una sospensione dei combattimenti nella zona a sud del Wadi Gaza. La radio militare di Tel Aviv ha anche riferito che oggi 500 palestinesi con doppio passaporto attraverseranno il valico tra la Striscia e il Sinai e che 85 camion di aiuti entreranno nell'exclave assediata.

Scontri al confine con il Libano

L'esercito israeliano ha bombardato con l'artiglieria alcune postazioni di Hezbollah nel sud del Libano dopo che colpi di mortaio e un missile anticarro sono stati sparati in direzione dello Stato ebraico. Si registrano alcuni feriti lievi in Alta Galilea e la popolazione si è chiusa nei rifugi. In diverse comunità del nord, inoltre, è scattato l'allarme per la sospetta infiltrazioni di droni.

Inoltre, è morto uno dei civili ferito ieri in un attacco sempre in Alta Galilea. L'uomo era un dipendente di una compagnia elettrica che stava effettuando riparazioni nella località di Dovev, a breve distanza dal confine.

Israele: "Strutture e armi di Hamas in scuole, moschee e case"

Le forze di terra israeliane continuano a trovare strutture e depositi di armi di Hamas in case private, scuole e moschee. Fonti delle Idf hanno riferito che i soldati della 401esima brigata hanno localizzato una postazione dei terroristi nell'università Al-Quds e un deposito di esplosivi nella moschea di Abu Bak, alla periferia del campo profughi di al-Shati. A Beit Hanoun, invece, sono state trovate armi nell'abitazione di un membro di Hamas, alcune dentro la stanza da letto di un bambino.

La marina militare israeliana, inoltre, ha trovato decine di armi ed equipaggiamento nell'area marittima di Gaza. I genieri hanno distrutto lancia missili a spalla, gommoni, cinture esplosive, testate utilizzabili dai droni, razzi e munizioni.

L'accusa del medico: "Bombardate fonti acqua e ossigeno"

Il dottor Ahmed al-Mokhallalati, che lavora all'Al-Shifa, ha dichiarato ai media che " i carri armati sono davanti all'ospedale " e che " è una zona totalmente civile. Solo strutture ospedaliere, pazienti ospedalieri, medici e altri civili ricoverati in ospedale. Qualcuno dovrebbe fermarli ". Il dottore ha accusato Israele di aver bombardato i pozzi d'acqua e le pompe dell'ossigeno, rendendo " impossibile la nostra sopravvivenza ".

Hamas: "Scambio di prigionieri solo se completo"

L'alto esponente di Hamas in Libano Osama Hamdan ha affermato che " la nostra posizione sul dossier prigionieri è stata chiara fin dall'inizio. E si riferisce ad un completo scambio di prigionieri ". Sembrano dunque da escludersi le voci su possibili scambi parziali, come la proposta del rilascio di 80 tra donne e bambini israeliani ostaggi nella Striscia in cambio di un certo numero di minori e prigioniere palestinesi chiuse nelle carceri di Tel Aviv, ventilata ieri da fonti dell'amministrazione statunitense.

Washington Post: "Hamas voleva conflitto regionale"

Secondo il Washington Post, che cita prove raccolte da funzionari di intelligence, Hamas non voleva solo uccidere il maggior numero possibile di israeliani, ma anche provocare un conflitto di portata regionale. Il piano dei terroristi era sferrare un attacco di portata storica contro lo Stato ebraico e provocare di conseguenza una risposta senza precedenti, la quale avrebbe dovuto costringere a scendere in campo gli altri Paesi arabi. Sempre secondo i funzionari Usa, gli uomini dell'organizzazione palestinese avevano cibo, acqua ed equipaggiamento sufficiente per diversi giorni e avrebbero dovuto spingersi fino in Cisgiordania, colpendo anche l'Autorità nazionale palestinese.