"Israele difende la nostra civiltà dalla barbarie": Il messaggio di Netanyahu ai cristiani

Vigilia di Natale anche in Israele. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di rivolgersi oggi alla comunità cristiana, sottolineando la ferma intenzione di Israele di combattere contro "le forze del male".

"Siete stati al nostro fianco in modo resiliente, coerente e vigoroso mentre Israele difende la nostra civiltà dalla barbarie", ha dichiarato in seno di gratitudine in un messaggio video ai cristiani di tutto il mondo. "Cerchiamo la pace con tutti coloro che desiderano la pace con noi, ma faremo tutto il necessario per difendere l'unico e solo Stato ebraico, il depositario e la fonte del nostro comune retaggio", ha assicurato. "Israele guida il mondo nella lotta contro le forze del male e della tirannia, ma la nostra battaglia non è ancora finita. Con il vostro sostegno e con l'aiuto di Dio, vi assicuro che prevarremo", ha concluso Netanyahu.

Lo stato di Israele ospita circa 185.000 cristiani, che rappresentano quasi il 2% della popolazione, con i cristiani arabi che comprendono quasi il 76% della comunità, secondo i dati dell'Ufficio centrale di Statistica dello Stato ebraico. Secondo i funzionari palestinesi, circa 47.000 cristiani risiedono invece nei Territori palestinesi, inclusa la Striscia di Gaza.

La maggior parte dei cristiani arabi risiede nel Distretto Settentrionale e nel Distretto di Haifa, con percentuali rispettivamente del 68,2% e del 14,7%.

Nel frattempo, i cristiani non arabi sono concentrati principalmente nei Distretti di Tel Aviv e Centrale (41,3%) e nei Distretti Settentrionale e di Haifa (34,8%). Le località chiave con una consistente popolazione araba cristiana includono Nazareth (19.800 residenti), Haifa (18.700), Gerusalemme (13.100) e Nof HaGalil (10.500).