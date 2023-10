Israele: "Duri scontri a Gaza". E Hamas attacca l'Italia: "Partner nell'aggressione al nostro popolo" | La diretta

Il 25esimo giorno di guerra tra Israele e Hamas è iniziato con bombardamenti a tappeto nella Striscia di Gaza. Le Idf hanno fatto sapere di aver colpito 300 obiettivi nelle ultime 24 ore. L'aviazione di Tel Aviv ha distrutto anche depositi di armi e postazioni di Hezbollah nel sud del Libano, in risposta a lanci di razzi verso il territorio dello Stato ebraico. Le truppe di terra, intanto, hanno continuato la loro avanzata nel territorio controllato da Hamas. Fonti militari hanno riferito di "duri scontri" con i terroristi palestinesi, che hanno fatto uso di mitragliatrici e missili anticarro. La tensione è rimasta alta anche in Cisgiordania dove, secondo i media dell'Anp, un gruppo di coloni ha dato fuoco ad una casa in un villaggio a sud di Hebron. Sul fronte degli aiuti umanitari, altri 14 camion sono entrati ieri dal valico di Rafah, portando il totale a 47. L'esercito israeliano ha anche aggiornato il numero degli ostaggi nelle mani di Hamas, portandolo a 240.

Allarme a Eilat: velivolo ostile viola lo spazio aereo israeliano

L'esercito israeliano ha fatto sapere che nella città meridionale di Eilat è stato attivato l'allarme a causa della "intrusione di un velivolo ostile", probabilmente un drone. L'insediamento è una popolare località di villeggiatura sulle rive del Mar Rosso. L'allerta è arrivata dopo che gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, sono stati accusati di aver tentato di lanciare velivoli senza pilota e missili contro Israele nelle ultime due settimane. I missili sono stati abbattuti dagli Stati Uniti e dall'Arabia Saudita, mentre i droni si sono schiantati sulle città della penisola egiziana del Sinai.

Hamas attacca l'Italia: "È partner nell'aggressione al nostro popolo"

Il leader di Hamas Basem Naim, intervistato da Agorà su Rai3, si è scagliato contro l'Italia, accusandola di essere partecipe dell'aggressione " contro il nostro popolo, dal momento che purtroppo ha scelto la destra, la parte destra della storia. E' un errore gravissimo che trasforma l'Italia in una delle parti nell'aggressione contro il nostro popolo ". Il rappresentante dei terroristi ha affermato che " la comunità internazionale ha la stessa responsabilità di Israele in tutte le stragi commesse contro il nostro popolo " e ha additato come una falsità il fatto che Hamas impedisca ai civili di andarsene.

Naim, inoltre, ha affermato che i terroristi non sono sicuri " di come stiano gli ostaggi. Forse circa 50 di loro sono stati uccisi e sono sotto le macerie ". Il rappresentante di Hamas ha anche sottolineato che " non abbiamo neanche noi la comprensione completa di quello che è successo " durante gli attacchi del 7 ottobre. " Gli israeliani hanno immediatamente attaccato il nostro popolo e bombardato il nostro popolo ". Basem Naim ha dunque espresso il desiderio di Hamas di avere una commissione d'inchiesta internazionale, che possa chiarire quelli che ha definito come "incidenti".

Israele: "Stiamo colpendo tutta la Striscia"

Il portavoce delle Idf Jonathan Conricus ha affermato che l'esercito israeliano sta colpendo obiettivi di Hamas in tutta la Striscia di Gaza: " Concentreremo le nostre attività nella parte nord, il centro di gravità dei terroristi. Ma continuiamo a colpire in altre aree di Gaza. Diamo la caccia ai loro comandanti, attacchiamo le loro infrastrutture e quando c'è un obiettivo importante, colpiamo ".

Eliminato un comandante di Hamas

L'esercito israeliano ha annunciato di aver eliminato Nasim Abu Ajina, il comandante del battaglione di Beit Lahia della Brigata nord di Hamas. Secondo le Idf, l'uomo " ha diretto il massacro dello scorso 7 ottobre nel kibbutz Erez e nel Moshav di Netiv HaAsara ". In passato, il leader terrorista ha comandato la difesa aerea di Hamas e preso parte allo sviluppo dei droni e dei parapendii. L'esercito israeliano ha affermato che " la sua eliminazione riduce in modo significativo gli sforzi di Hamas di contrastare le attività di terra israeliane ".

Libano: "Fazioni islamiche si uniscono per aprire fronte con Israele"

Secondo l'ex generale libanese Hisham Jaber, citato dal giornale panarabo Asharq al-Awsat, le organizzazioni islamiche del Paese dei Cedri si stanno preparando ad unirsi a Hezbollah, per aprire un fronte contro Israele. L'alto ufficiale ha sottolineato che le operazioni militari di queste frange estremiste crescono in concomitanza con l'avanzata di terra delle Idf nella Striscia di Gaza, ma per il momento la loro partecipazione agli attacchi " dal Libano meridionale è solo simbolica, poiché esse lavorano sotto il controllo di Hezbollah ".

Ambasciatore israeliano all'Onu con stella gialla sul petto: "Mai più"