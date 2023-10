Israele rimanda l'assalto a Gaza. Crosetto: "Guerra Occidente-islam sarebbe drammatica" | La diretta

Dopo 17 giorni, la guerra in Israele sta per entrare nella sua fase più acuta. Mentre il numero dei morti è salito a 6.200 (4.700 palestinesi, 1.400 israeliani), c'è apprensione per i 222 ostaggi – tra cui alcuni stranieri – tenuti da Hamas sulla Striscia di Gaza. Nell'enclave palestinese è arrivato il secondo convoglio di aiuti umanitari, dopo che ieri 14 camion sono entrati dal valico di Rafah. In una dichiarazione congiunta firmata dal presidente Joe Biden, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana Giorgia Meloni e il primo ministro britannico Rishi Sunak i leader occidentali hanno ribadito il loro sostegno allo Stato ebraico, invocando comunque il rispetto del diritto internazionale umanitario. È una giornata di incontri e di viaggi in Medio Oriente: a Tel Aviv è previsto l'arrivo del premier greco Kyryakos Mitsotakis e del suo omologo olandese Mark Rutte; il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto è invece in Libano. L'esercito israeliano avrebbe intanto accolto la richiesta da parte degli Stati Uniti di rinviare l'operazione militare di terra sulla Striscia di Gaza, giudicata imminente. Ecco le notizie di oggi lunedì 23 ottobre.

Herzog: "Stiamo affrontando al Qaeda, Isis e Hamas"

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha mostrato durante un'intervista a Skynews il materiale recuperato da una chiavetta usb di Hamas, rinvenuta sul corpo di un terrorista morto. Al suo interno, i militari delle Idf hanno trovato istruzioni per costruire armi chimiche e un opuscolo di al Qaeda del 2003. " Stiamo parlando di materiale ufficiale di al Qaeda. Stiamo affrontando l'Is, al Qaeda e Hamas ", ha denunciato il capo di Stato ebraico. " Questo serve a spiegare quando scioccante sia la situazione, nel momento in cui ci troviamo a esaminare le istruzioni di come operare e creare un'arma rudimentale con il cianuro ". Herzog ha anche riconosciuto come " giustificata la rabbia e la frustrazione della gente, delle famiglie e dei rifugiati ", per il senso di abbandono da parte del governo e delle forze di sicurezza a fronte degli attacchi del 7 ottobre.

Razzi da Gaza a Israele

È ricominciato il lancio di razzi da Gaza verso il centro di Israele. Le sirene di allarme hanno allertato la popolazione nella città di Ashkelon, sulla costa. Lo fa sapere un portavoce delle Israel Defense Forces.

Crosetto in Libano dai militari italiani

Guido Crosetto è in Libano. Il ministro della Difesa ha raggiunto il Paese dei Cedri per fare visita al contingente italiano della missione Unifil. " Tutti dobbiamo lavorare perché non ci sia un'escalation, un peggioramento del conflitto. Sarebbe drammatico se queste vicende infiammassero il mondo islamico e scatenassero una nuova guerra tra Occidente e islam ", ha dichiarato Crosetto. " È la prima volta - ha aggiunto Crosetto ai microfoni di Rainews 24 - che vedo un attivismo così corale per evitare che la situazione peggiori. I paesi hanno capito che più che lamentarsi per gli incendi che divampano è meglio buttare acqua sul fuoco ".

Terzo convoglio di aiuti entra nella Striscia

Il valico di Rafah è ancora aperto oggi un altro convoglio carico di aiuti umanitari, il terzo dall'inizio della guerra, è entrato a Gaza dall'Egitto. Più di una dozzina di veicoli hanno passato la frontiera, unendosi ai 34 che hanno raggiunto l'exclave nel fine settimana.