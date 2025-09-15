Israele schiera centinaia di tank per invadere Gaza City. E Hamas sposta gli ostaggi per ostacolare le Idf | Diretta

"Devono stare molto, molto attenti. Devono fare qualcosa contro Hamas, ma il Qatar è stato un grande alleato degli Stati Uniti e molti non lo sanno". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con la stampa americana manda un messaggio ad Israele dopo l'attacco con droni contro il Qatar della settimana scorsa. "L'ho detto all'emiro, che ritengo sia una persona meravigliosa. Ho detto che a loro servono migliori relazioni pubbliche, perché non si capiscono bene. Voglio dire - ha aggiunto Trump come riportato dai media Usa - la gente ne parla così male, e non dovrebbe". "Il Qatar è stato un grande alleato, quindi Israele e tutti gli altri, dobbiamo stare attenti. Quando attacchiamo le persone, dobbiamo stare attenti", ha concluso Trump.