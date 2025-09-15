Israele schiera centinaia di tank per invadere Gaza City. E Hamas sposta gli ostaggi per ostacolare le Idf | Diretta

Wafa: le Idf chiudono l'ingresso a Turmus Ayya, a nord di Ramallah
L'esercito israeliani ha chiuso l'ingresso alla città di Turmus Ayya, a nord di Ramallah, e hanno preso d'assalto la città di Deir Dibwan, a est. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che l'esercito di occupazione ha chiuso i cancelli di ferro all'ingresso principale della città di Turmus Ayya, ostacolando la circolazione di migliaia di cittadini nei villaggi e nelle città a nord e nord-est di Ramallah. Nel frattempo, le forze di occupazione israeliane hanno preso d'assalto la città di Deir Dibwan, senza che siano state segnalate incursioni o arresti.
Houthi: attaccato l'aeroporto israeliano di Ramon con dei droni
Le forze armate degli Houthi yemeniti hanno lanciato attacchi con droni contro obiettivi in Israele, tra cui l'aeroporto di Ramon vicino alla città di Eilat e un sito militare nel deserto del Negev, secondo quanto annunciato dal portavoce del movimento Yahya Saree. "Le forze armate yemenite hanno condotto con successo un'operazione utilizzando quattro droni. Tre hanno preso di mira l'aeroporto di Ramon nella zona di Umm al-Rashrash (il nome arabo di Eilat), mentre il quarto ha colpito una base militare vicino al Negev", ha dichiarato Saree in un comunicato trasmesso dal canale televisivo Al Masirah, controllato dagli Houthi, ripreso dalla Tass. Secondo il portavoce, "l'operazione ha raggiunto con successo i suoi obiettivi".
Hamas sposta gli ostaggi in superficie per contrastare le Idf
In vista dell'operazione israeliana per conquistare Gaza City, Hamas ha spostato gli ostaggi in superficie, in case e tende, per impedire all'esercito di operare in determinate aree, hanno riferito fonti palestinesi a Gaza all'emittente pubblica israeliana Kan. Ieri, la madre dell'ostaggio Guy Gilboa-Dalal ha dichiarato di essere stata informata che suo figlio è trattenuto in superficie a Gaza City, dopo che la settimana scorsa il gruppo terroristico aveva pubblicato un video in cui lo si vedeva sul sedile posteriore di un'auto.
Trump avverte Israele: "Qatar è grande alleato degli Usa"
"Devono stare molto, molto attenti. Devono fare qualcosa contro Hamas, ma il Qatar è stato un grande alleato degli Stati Uniti e molti non lo sanno". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con la stampa americana manda un messaggio ad Israele dopo l'attacco con droni contro il Qatar della settimana scorsa. "L'ho detto all'emiro, che ritengo sia una persona meravigliosa. Ho detto che a loro servono migliori relazioni pubbliche, perché non si capiscono bene. Voglio dire - ha aggiunto Trump come riportato dai media Usa - la gente ne parla così male, e non dovrebbe". "Il Qatar è stato un grande alleato, quindi Israele e tutti gli altri, dobbiamo stare attenti. Quando attacchiamo le persone, dobbiamo stare attenti", ha concluso Trump.
Le Idf schierano centianaia di tank, pronti all'invasione di Gaza City
Le Idf hanno schierato centinaia di carri armati, mezzi corazzati e bulldozer lungo il confine nord di Gaza per la manovra imminente di conquista di Gaza city. Lo riferiscono fonti militari. Ynet riporta che le unità di fanteria regolari guideranno l'incursione, con il supporto delle brigate già presenti intorno alla città. La manovra 'Carri di Gedeone 2' si svilupperà gradualmente. I generali prevedono almeno 3 o 4 mesi di combattimenti e ritengono che Hamas non si arrenderà. Migliaia di miliziani di Hamas restano trincerati nel centro di Gaza e nei campi di sfollati attorno ad al-Mawasi.