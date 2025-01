Israele, tregua ritardata: Hamas non consegna la lista degli ostaggi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il fragile cessate-il-fuoco raggiunto in Medio Oriente sembra già essere sul punto di saltare. Il portavoce delle forze militari israeliane Daniel Hagari ha confermato, alle 8.30 locali, che la tregua che sarebbe dovuta entrare in vigore a Gaza a quell'ora è slittata dal momento che Hamas non ha consegnato a Tel Aviv i nomi dei tre ostaggi che, secondo l'intesa, dovrebbero essere liberati nella giornata di oggi. "Hamas non sta rispettando i suoi impegni, a questa mattina, e contrariamente agli accordi, non ha fornito i nomi degli ostaggi. Su direttiva del premier Benjamin Netayahu, il cessate il fuoco non entrerà in vigore fino a che l'organizzazione terroristica avrà rispettato i suoi impegni. Le forze israeliane continuano a colpire Gaza, fino a che Hamas non lo farà", ha dichiarato.

Anche le Idf hanno confermato di essere ancora operative nella Striscia, bombardando con artiglieria e droni alcuni obiettivi nella parte settentrionale dell'exclave, pur sottolineando di essere pronte a "interrompere le operazioni, secondo quanto previsto, nel momento in cui gli accordi saranno rispettati". Già ieri sera il primo ministro ebraico aveva affermato che la lista con i nomi delle tre soldatesse che avrebbero dovuto essere liberate per prime non era stata consegnata. Dopo il suo discorso pubblico, Hamas aveva dichiarato in un comunicato che il mancato invio era dovuto a "ragioni tecniche". Una fonte dell'organizzazione palestinese aveva ha spiegato a Ynet che la lista sarà consegnata solo dopo che sarà approvata dal leader dei terroristi Muhammad Sinwar.

Nel frattempo, Shin Bet e forze armate hanno condotto un'operazione speciale per recuperare il corpo del soldato Oron Shaul, tenuto a Gaza dal 2014. Il militare era morto durante i combattimenti nel conflitto scoppiato dieci anni orsono e faceva parte del 13esimo battaglione della brigata Golani.

Era rimasto ucciso in un'imboscata di Hamas, quando il trasporto M-113 su cui viaggiava era rimasto incastrato in una delle strette vie del quartiere Shejaiya di Gaza City. Durante quello scontro a fuoco, sono rimasti uccisi altri sette soldati.