Kiev colpisce la nave nave d'assalto Olshansky: era stata requisita dai russi in Crimea nel 2014

Le forze di Kiev hanno attaccato la grande nave d'assalto anfibia "Kostyantyn Olshansky" con missili Neptune. La nave, che era stata catturata dai russi nel 2014 in Crimea, a breve sarebbe stata utilizzata per alcuni attacchi sul territorio ucraino. Lo scrive Rbc-Ucraina con riferimento alla dichiarazione del portavoce delle forze navali ucraine Dmytro Pletenchuk. "I danni sono in fase di chiarimento, ma sicuramente ha subito danni", ha detto Pletenchuk, "ora non è pronta al combattimento".

Ukraine hit the Konstantin Olshansky landing ship, which Russia captured from Ukraine in 2014, with a missile, Ukrainian navy spokesperson Dmytro Pletenchuk said https://t.co/JdyskcRP7W — Reuters (@Reuters) March 26, 2024

La Marina ucraina ha rivendicato l'attacco, in attesa di comprendere se questo sortirà l'affondamento della nave o meno. "Attualmente questa nave non è in grado di combattere", ha riferito ancora il portavoce della Marina, Dmytro Pletenchuk. I russi avevano requisito la Konstantin Olshansky, insieme a molte altre navi ucraine, quando avevano occupato la Crimea 10 anni fa: l'imbarcazione era stata rinnovata ed era pronta a essere usata contro Kiev, per questo sarebbe stata presa la decisione di colpirla, ha spiegato Pletenchuk.

L'attacco risalirebbe al 24 marzo scorso.

Dal profilo X della Difesa ucraina, infatti, si legge che oltre alla nave d'assalto sarebbe stata colpita anche la "Ivan Khurs" e danneggiate le navi da sbarco "Yamal" e "Azov".