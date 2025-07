L’arma segreta che rivoluziona la guerra in Europa: cos'è e come funziona il sistema ASGARD

L’esercito britannico ha recentemente adottato ASGARD, un sistema digitale di targeting di ultima generazione progettato per aumentare significativamente la rapidità e l’accuratezza degli attacchi sul campo di battaglia. Tale tecnologia rappresenta un importante passo in avanti nelle modalità operative, grazie all’integrazione di sofisticate capacità di raccolta dati, analisi in tempo reale e coordinamento tattico, elementi fondamentali per affrontare conflitti complessi e dinamici.

Cosa sappiamo su ASGARD

Dall’’analisi emerge che ASGARD è un sistema basato su un’architettura digitale integrata, progettata per individuare e localizzare rapidamente gli obiettivi sul campo. Tale sistema è particolarmente pensato per supportare unità militari di livello compagnia, offrendo loro strumenti di comunicazione e raccolta dati portatili e facilmente utilizzabili. Uno degli elementi principali della piattaforma è il drone DART 250 One Way Effector, un velivolo a propulsione a getto prodotto nel Regno Unito. Questo drone è capace di raggiungere velocità superiori a 400 km/h e può operare entro un raggio di 250 km. È stato progettato per funzionare efficacemente anche in situazioni in cui i segnali GPS sono disturbati o bloccati, grazie ai suoi software avanzati per individuare e neutralizzare interferenze elettroniche (jamming).

Il progetto integra inoltre software sofisticati come Lattice, sviluppato da Anduril, che crea una rete mesh decentralizzata e auto-organizzante. Tale rete assicura comunicazioni sicure, stabili e resistenti tra le diverse piattaforme del sistema. Altri software integrati sono Altra e Altra Strike, realizzati da Helsing, che consentono invece l’identificazione precisa degli obiettivi. Tutte le informazioni raccolte vengono invece elaborate dal sistema PRIISM, che effettua analisi dettagliate, comprese valutazioni legali, stime sui possibili danni collaterali e ottimizzazione dell’abbinamento tra arma e obiettivo. Questo processo dovrebbe garantire che ogni decisione presa sia basata su dati rigorosi e affidabili.

Un vantaggio nei conflitti ad alta intensità e nei contesti asimmetrici

Strategicamente, l’armamento (ASGARD) conferisce all’esercito britannico un vantaggio operativo significativo, soprattutto in scenari di conflitto ad alta intensità e contesti asimmetrici, dove la capacità di condurre attacchi rapidi e mirati può essere determinante. Tuttavia, la crescente dipendenza dall’intelligenza artificiale nei processi di targeting solleva questioni etiche e giuridiche. Sebbene l’IA consenta un’elaborazione dati molto veloce e una riduzione del ciclo decisionale, un’eccessiva automazione potrebbe comunque compromettere la supervisione umana, riducendo il ruolo degli operatori a meri esecutori delle decisioni algoritmiche. In ambienti complessi e urbanizzati, l’affidamento esclusivo a sistemi automatizzati può aumentare il rischio di errori con conseguenze gravi, a causa dei limiti dei modelli di apprendimento automatico.

Cosa riferisce il Governo inglese

Fonti ufficiali confermano che questa nuova piattaforma rappresenta un progresso decisivo per le forze armate britanniche e la Nato nella guerra ibrida. Il sistema consente alle unità sul fianco orientale dell’Alleanza di localizzare e colpire bersagli a distanze maggiori, con rapidità e precisione senza precedenti, rispondendo agli obbiettivi strategici prefissati della Strategic Defence Review. Il target, infatti, è decuplicare la capacità “letale” entro il prossimo decennio, integrando potenza di fuoco aumentate, tecnologie di sorveglianza avanzate, autonomie operative, connettività digitale e sfruttamento intensivo dei dati.

Nel contempo il Ministero della Difesa fa sapere di aver stanziato ingenti risorse per la fase successiva dello sviluppo, promuovendo la collaborazione con l’industria nazionale e rafforzando il ruolo del Regno Unito nella sicurezza euro-atlantica. “ASGARD opererà come nodo centrale di un Digital Targeting Web, accelerando i processi decisionali e operativi mediante intelligenza artificiale e reti di comunicazione innovative, riducendo i tempi di risposta nelle operazioni da ore a minuti”.

Il sistema è stato confermato con successo in esercitazioni Nato, dimostrando l’efficacia di un approccio che integra competenze tattiche e tecnologiche militari con capacità industriali avanzate. Tale iniziativa, per gli inglesi, non solo raddoppia la letalità delle forze impegnate, ma costituisce un modello di trasformazione digitale della guerra, ponendo le basi per un uso esteso dell’IA e automazione a livello di corpo d’armata e divisione, con l’obiettivo di mantenere la superiorità operativa nel teatro euro-atlantico.

Verso un’integrazione digitale multi-dominio e sistemi di guerra avanzati

L’evoluzione di ASGARD continuerà quindi verso una crescente digitalizzazione e automazione dei sistemi d’arma, con un potenziamento delle capacità di machine learning per l’analisi predittiva e la gestione autonoma dei target. Si prevede inoltre un’integrazione più ampia con piattaforme multi-dominio che includano guerra elettronica e operazioni cibernetiche, elementi ormai necessari per garantire una superiorità operativa complessiva nei del combattimento moderno.

Tale percorso riflette una tendenza globale, in cui le tecnologie digitali stanno ridefinendo le strategie di difesa nazionale e le modalità di conduzione delle operazioni militari, influenzando profondamente l’equilibrio geopolitico internazionale e le dinamiche delle alleanze strategiche.