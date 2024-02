L'ira di Netanyahu dopo il colloquio con Biden: "No a diktat". E l'Egitto costruisce un muro

La tensione ormai è palpabile, tanto che uno dei due avrebbe fatto addirittura ricorso a insulti pesanti. Non riescono ad andare d’accordo Joe Biden e Benjamin Netanyahu. Il presidente Usa e il primo ministro israeliano hanno avuto ieri un colloquio telefonico – l’ennesimo nell’ultimo periodo – lungo circa 40 minuti. Durante la telefonata, Biden ha avvertito ancora una volta Netanyahu delle conseguenze negative che un’eventuale offensiva militare dello Stato ebraico a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, potrebbe avere non solo sui rapporti bilaterali ma sui tentativi di costruire una pace e restituire stabilità alla comunità palestinese nella regione in cerca di uno Stato.

Secondo l’inquilino della Casa Bianca, la priorità di Israele dovrebbe essere quella di preparare un " piano credibile ed eseguibile " che garantisca la sicurezza dei civili palestinesi. Il portavoce per la sicurezza nazionale, John Kirby, ha approfondito la linea Usa, condivisa da Canada, Nuova Zelanda e Australia in una dichiarazione congiunta. Attaccare Rafah, spiega il funzionario statunitense, sarebbe una " catastrofe " per la popolazione alla frontiera con l'Egitto, in quanto non avrebbe nessun altro luogo dove ripararsi.

Reazione poco diplomatica quella del premier israeliano, che nella notte tra giovedì e venerdì ha scritto un messaggio sui social per rimarcare la sua contrarietà a quelle che lui ha definito " pressioni per accettare uno Stato palestinese " che il suo Paese non subirà. " Le mie posizioni – ha commentato su X Netanyahu – possono essere riassunte nelle seguenti due frasi: Israele rifiuta categoricamente i dettami internazionali per quanto riguarda un accordo permanente con i palestinesi. Tale accordo sarà raggiunto solo attraverso negoziati diretti tra le parti, senza precondizioni ".

L'opposizione di Tel Aviv alle condizioni di Washington sembra destinata a durare anche alla luce dell'esito fallimentare delle trattative con Hamas. Ieri i militari delle Idf hanno preso di mira l'ospedale al Nasser con l'obiettivo – a detta del portavoce Daniel Hagari – di trovare gli ostaggi. " Israele – prosegue il capo del governo – continuerà a opporsi al riconoscimento unilaterale di uno Stato palestinese. Tale riconoscimento, sulla scia del massacro del 7 ottobre, darebbe un'enorme ricompensa a un terrorismo senza precedenti e impedirebbe qualsiasi futuro accordo di pace ".

הבהרתי בישיבת הקבינט את עמדתי ביחס לדיבורים שנשמעים לאחרונה על כפיית מדינה פלסטינית על ישראל.



עמדתי מסתכמת בשני המשפטים הבאים:



1. ישראל דוחה על הסף תכתיבים בינלאומיים בעניין הסדר קבע עם הפלסטינים. הסדר כזה יושג אך ורק במשא ומתן ישיר בין הצדדים, ללא תנאים מוקדמים.



