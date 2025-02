L'offensiva di Trump contro Zelensky e la proposta di Starmer: "30.000 soldati Ue in Ucraina" | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

È ancora alta tensione tra Stati Uniti e Ucraina. Mentre gli uomini di Donald Trump sono impegnati nell'imbastire una trattativa con la Russia per chiudere la guerra in Ucraina, prosegue il braccio di ferro polemico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente americano ha attaccato Kiev chiedendo nuove elezioni, ma anche il no del governo ucraino all'accordo sulla gestione delle terre rare.

8:22 - Notte di raid su Kherson, Kiev, Kharkiv e Odessa

Sul terreno, intanto continua la guerra. Nella notte le forze russe hanno colpito coi droni diverse città dell'Ucraina. A Odessa interruzioni di acqua, elettricità e riscaldamento e da due giorni almeno 90mila persone rimangono senza elettricità.

7:53 - Starmer propone: "30.000 soldati europei in Ucraina"

Il primo ministro britannico Keir Starmer presenterà al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante un incontro a Washington la settimana prossima, un piano che prevede l'invio di circa 30.000 soldati europei in Ucraina per mantenere un eventuale accordo di cessate il fuoco mediato dagli Usa. L'indiscrezione arriva dal Telegraph, secondo fonti sentite dal giornale, Starmer illustrerà nei dettagli come queste truppe potrebbero far rispettare l'eventuale accordo di cessate il fuoco e sosterrà che è nell'interesse degli Stati Uniti continuare a impegnarsi per impedire una terza invasione russa dopo la fine dei combattimenti.

7:46 - Trump: "I russi hanno le carte in mano per finire la guerra"

Parlando coi giornalisti Trump ha spiegato che i russi "hanno le carte in mano" nei negoziati per porre fine alla guerra: "Penso che i russi vogliano vedere la fine della guerra. Ma penso che un pò abbiano le carte in mano perché hanno conquistato molto territorio, quindi hanno le carte in mano", ha spiegato.

4.00 - Trump: "Macron in Usa molto presto"

Il Presidente americano Donald Trump ha confermato che il

Presidente francese Emmanuel Macron sarà a Washington per incontrarlo "molto presto, forse lunedì". Poco prima fonti della Casa Bianca avevano anticipato l'arrivo del Presidente francese "all'inizio della prossima settimana"