L'ultimatum di Gantz a Netanyahu: "Piano per Gaza o lascio il governo"

Era previsto un ultimatum a Benjamin Netanyahu e così è stato. Il ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz ha mandato un messaggio forte e chiaro, confermando la spaccatura emerse nelle scorse ore a proposito della strategia della guerra contro i terroristi di Hamas. Intervenuto in conferenza stampa, Gantz ha chiesto un piano per Gaza entro il prossimo 8 giugno - quando saranno passati otto mesi dal brutale attacco dei miliziani palestinesi - o il suo partito lascerà il governo. Non è tardata ad arrivare la replica di Netanyahu: “Le tue condizioni sono la sconfitta di Israele” .

Andiamo per gradi. Nel corso della conferenza stampa di oggi, Gantz ha comunicato che Netanyahu ha a disposizione tre settimane per pianificare la strategia di Gaza e dunque per non vedere il suo governo crollare in maniera irreversibile. La linea Gantz è chiara, con tanto di progetto indicato in sei punti. Tra questi il ritorno degli ostaggi, il ritorno degli sfollati nel nord di Israele e sforzi per la normalizzazione con i Paesi arabi.

“È necessario un cambiamento qui e ora" , la strada indicata da Gantz in conferenza stampa. Il suo partito Unità nazionale farà tutto il possibile per cambiare rotta, ha assicurato, con l’obiettivo di “evitare uno schianto contro il muro” e “garantire che Israele navighi in sicurezza verso una vera vittoria” . Ma non è tutto. Il ministro del gabinetto di guerra di Tel Aviv ha evidenziato che "mentre i soldati israeliani stanno dimostrando un coraggio incredibile al fronte, alcune delle persone che li hanno mandati in battaglia agiscono con codardia e mancanza di responsabilità" .

"Mentre nei tunnel bui di Gaza gli ostaggi subiscono le agonie dell'inferno, ci sono alcuni che sono coinvolti in sciocchezze" , proseguito Gantz, che non ha lesinato critiche nei confronti di qualche collega al governo. A suo avviso, ci sono alcuni politici che “pensano solo a loro stessi” . Un attacco frontale che certifica il clima rovente all’interno del governo israeliano. Ma, come anticipato, Netanyahu non ha lasciato passare molto tempo prima di fornire il suo punto di vista: le condizioni che ha posto Gantz sono "parole vane" il cui significato "è chiaro: fine della guerra e sconfitta per Israele" . E ancora: "Mentre i nostri eroici combattenti combattono per distruggere i battaglioni di Hamas a Rafah, Gantz sceglie di lanciare un ultimatum al primo ministro invece di lanciarne uno a Hamas" .

In una nota, Netanyahu ha evidenziato che se Gantz mette davvero al primo posto l'interesse nazionale e non il rovesciamento del governo dovrà rispondere a tre domande: "Vuole che l’operazione a Rafah giunga fino alla fine e, se sì, perché minaccia di rovesciare il governo di unità nazionale durante l’operazione dell’IDF? Si oppone al governo dell’Autorità Palestinese a Gaza, anche se Mahmoud Abbas non è coinvolto? Sosterrebbe uno Stato palestinese come parte di un processo di normalizzazione con l’Arabia Saudita?" . Netanyahu, si legge ancora, ha l'obiettivo di eliminare i battaglioni di Hamas e "si oppone all’introduzione dell’Autorità Palestinese a Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese che sarà inevitabilmente uno Stato terroristico” .

Seguiranno aggiornamenti.