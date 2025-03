L'ultimatum di Trump ad Hamas: "Se non liberate gli ostaggi, siete morti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un ultimatum ad Hamas. "Rilasciate tutti gli ostaggi ora, non più tardi, e restituite immediatamente tutti i corpi delle persone che avete assassinato, o per voi è finita", ha scritto sulla sua piattaforma social Truth. "Questo è l'ultimo avvertimento! Per la leadership, ora è il momento di lasciare Gaza, finché avete ancora una possibilità". Il leader di Washington si è poi rivolto al popolo di Gaza: "Vi attende un futuro meraviglioso, ma non se trattenete gli ostaggi. Se lo farete, sarete morti! Prendete una decisione intelligente, Rilasciate ora gli ostaggi o pagherete l'inferno in seguito!"

Già in precedenza il presidente Usa aveva minacciato Hamas di gravi conseguenze nel caso in cui non avesse rilasciato tutte le

persone rapite il 7 ottobre ancora trattenute nella Striscia. Axios, inoltre, ha riferito che l'amministrazione Trump sta trattando direttamente con i terroristi palestinesi per ottenere la liberazione degli ostaggi.