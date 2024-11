"Metodi da genocidio". Il rapporto Onu che condanna Israele

Ascolta ora 00:00 00:00

Genocidio: queste le conclusioni elaborate dal Comitato speciale delle Nazioni Unite nel giudicare i metodi di guerra di Israele a Gaza. Il rapporto è stato pubblicato a partire dalle inchieste svolte in merito alle pratiche israeliane, determinando che le vittime civili di massa e le condizioni di pericolo di vita sono "intenzionalmente imposte" dalle Idf nei confronti dei palestinesi di Gaza.

Cosa dice il report

In un comunicato stampa si sottolinea come, dall'inizio della guerra, i funzionari israeliani avrebbero pubblicamente sostenuto politiche che privano i palestinesi dei mezzi necessari alla sopravvivenza: cibo, acqua e carburante. Accanto a ciò, ha affermato il comitato, vi sono da considerare anche le interferenze sistematiche e illegali nel flusso di aiuti umanitari che, secondo le Nazioni Unite "rendono chiaro l'intento di Israele di strumentalizzare le forniture salvavita per guadagni politici e militari", continua il comitato Onu. Le conclusioni restituite restano particolarmente significative anche alla luce del fatto che il termine "genocidio" è raramente applicato alla guerra di Israele a Gaza da qualsiasi organismo collegato alle Nazioni Unite.

La notizia arriva congiuntamente a una nuova denuncia da parte delle Nazioni Unite sulla situazione umanitaria a Gaza: le forze israeliane continuano a bloccare l'accesso degli aiuti umanitari alla popolazione palestinese. A segnalarlo, il portavoce dell'Onu. "Sei tentativi - ha dichiarato - di consegnare aiuti salva-vita nelle aree assediate a nord di Gaza sono state bloccate. Tre missioni prevedevano la consegna di acqua e cibo a Jabalya, Beit Hanoun e Beit Lahiya". "Tutti i tentativi dell'Onu - ha aggiunto - di entrare in queste aree con cibo, acqua e medicinali sono stati negati o bloccati".

Crimini di guerra e diritto internazionale umanitario

L'analisi dettagliata delle violazioni copre il periodo di sei mesi da novembre 2023 ad aprile 2024 ed esamina in generale l'uccisione di civili e le violazioni del diritto internazionale che in molti casi potrebbero costituire crimini di guerra. Secondo il rapporto, se commesse nell'ambito di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una popolazione civile, in attuazione di una politica statale o organizzativa, queste violazioni possono costituire crimini contro l'umanità. Il rapporto avverte che se tali violazioni sono commesse con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, possono costituire anche genocidio.

Secondo il rapporto, questa condotta delle forze israeliane ha causato livelli senza precedenti di uccisioni, morti, feriti, fame, malattie e patologie. L'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha verificato i dati personali delle persone uccise a Gaza durante attacchi, bombardamenti e altre ostilità, scoprendo che circa il 70% di loro erano bambini e donne, il che indica una sistematica violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, tra cui "distinzione" (tra civili e militari) e "proporzionalità" (della difesa all'offesa). Il proseguimento di questi attacchi, che uccidono in modo uniforme l’intera popolazione, “dimostra un’apparente indifferenza alla morte dei civili e all’impatto dei mezzi e dei metodi di guerra scelti”, afferma ancora il report.

Le accuse anche ai gruppi armati palestinesi

Secondo l'indagine ONU, anche i gruppi armati palestinesi hanno condotto le ostilità in modi che hanno verosimilmente contribuito a danneggiare i civili. Il 7 ottobre 2023, Hamas e altri militanti palestinesi hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale su vasta scala, afferma il rapporto, tra cui attacchi diretti contro civili israeliani e stranieri, uccisioni e maltrattamenti di civili, violenza sessuale, distruzione di obiettivi civili e presa di ostaggi.

Questi atti potrebbero costituire crimini di guerra e, secondo il rapporto, che ha osservato che dopo il 7 ottobre, Hamas e altri gruppi armati hanno celebrato quegli attacchi e quelle violazioni, il che è stato sia “profondamente preoccupante che totalmente inaccettabile”.