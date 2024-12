Mosca colpisce ancora: pioggia di missili e droni sull'Ucraina. Zelensky: "Putin disumano"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle ultime ore la Russia ha lanciato un massiccio attacco contro l'Ucraina utilizzando oltre 70 missili e un centinaio di droni con il deliberato obiettivo di colpire il sistema energetico del Paese nemico. " Oggi Putin ha scelto consapevolmente il Natale per il suo attacco. Cosa potrebbe esserci di più disumano? ", ha dichiarato Volodymyr Zelensky denunciando, appunto, il " disumano " raid da parte di Mosca. Pare che circa 50 missili e diversi droni siano stati abbattuti dai sistemi difensivi di Kiev, ma che alcuni attacchi siano andati a segno portando a gravi interruzioni di corrente in varie regioni ucraine. Kiev si è svegliata all'alba con un allarme antiaereo, seguito poco dopo dai rapporti dell'aeronautica militare secondo cui la Russia aveva lanciato missili da crociera Kalibr dal Mar Nero.

L'attacco russo contro l'Ucraina

Nel dare notizia di quanto accaduto Zelensky non si è soffermato soltanto sugli aspetti tecnici. Al contrario, il presidente ucraino ha evidenziato con enfasi la preparazione del blitz, concretizzatosi a Natale. " Ogni massiccio attacco russo richiede tempo per la preparazione. Non è mai una decisione spontanea. È una scelta deliberata – non solo di obiettivi ma anche di tempi e date. Oggi Putin ha deliberatamente scelto il Natale per sferrare un attacco. Cosa potrebbe esserci di più disumano? Oltre 70 missili ", ha scritto su X il capo di Kiev.

Ma cosa è successo in Ucraina? " Secondo i rapporti preliminari, i nostri difensori sono riusciti ad abbattere più di 50 missili e un numero significativo di droni ", ha spiegato Zelensky che ha quindi riferito di " interruzioni di corrente in diverse regioni. Gli ingegneri stanno lavorando per ripristinare l'alimentazione elettrica il prima possibile ". " Ringrazio tutti coloro che lavorano per il paese, che sono in servizio di combattimento, che stanno proteggendo i nostri cieli. Il male russo non spezzerà l'Ucraina e non rovinerà il Natale ", ha concluso il leader ucraino.

Si è trattato del 13esimo attacco su larga scala al sistema energetico ucraino avvenuto nel corso del 2024. L'aeronautica di Kiev ha abbattuto oltre 50 missili, ha detto Zelensky, ma altri missili e droni hanno colpito gli obiettivi. La compagnia energetica ucraina DTEK ha detto che l'attacco ha danneggiato gravemente le apparecchiature delle centrali termoelettriche e i funzionari regionali hanno segnalato interruzioni di corrente.

Un blitz simbolico

" La mattina di Natale ha dimostrato ancora una volta che nulla è sacro per il paese aggressore ", ha detto Svitlana Onyshchuk, capo della regione di Ivano-Frankivsk riferendo che parte della regione è senza elettricità " in un momento in cui celebriamo una delle più grandi festività religiose: il luminoso Natale ". L'Ucraina festeggia ufficialmente il Natale il 25 dicembre per il secondo anno, dopo che il governo aveva deciso di cambiare la data dal 7 gennaio (quando festeggia la maggior parte dei credenti ortodossi).

Anche la seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv, è stata attaccata, sei persone sono state ferite, ha detto il governatore Oleg Synegubov. Le forze russe hanno bombardato Kharkiv quasi ogni giorno negli ultimi due anni. Il governatore della regione ha aggiunto che le autorità hanno evacuato 46 persone dall'area di Borivske e Kupiansk.

Le forze di Mosca mirano inoltre a riconquistare la città di, che è stata occupata nel primo anno di guerra. L'Ucraina l'ha riconquistata nel settembre 2022 come parte dell'offensiva lampo che ha visto le sue forze riconquistare ampie fasce della regione di Kharkiv.