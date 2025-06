Nave sequestrata, Greta sarà espulsa

Ascolta ora 00:00 00:00

La nave Freedom Flotilla ha ignorato i ripetuti avvertimenti di Israele di invertire la rotta sin dalla sua partenza dalla Sicilia domenica scorsa. L’ultima posizione segnalata dell’imbarcazione era all’1,15 ora locale di ieri, appena a Nord di Port Said, in Egitto, a circa 55 miglia nautiche dalle acque amministrate dallo Stato ebraico. Intorno alle 3, mentre si avvicinava a Gaza, è stata intercettata dalle forze speciali di Tel Aviv.

Prima di essere abbordata, le è stata data l’ultima possibilità di cambiare direzione, ma ha di nuovo rifiutato. «La zona marittima di Gaza rimane un’area di conflitto e Hamas ha già sfruttato questi percorsi per attacchi terroristici, incluso il massacro del 7 ottobre», ha avvertito il ministero degli Esteri israeliano. «I tentativi non autorizzati di violare il blocco sono pericolosi, illegali e compromettono gli sforzi umanitari in corso», ha spiegato. Ha poi invitato «tutti gli attori ad agire responsabilmente e non attraverso provocazioni» e ha pubblicato un video in cui un soldato della marina israeliana comunica alla nave con un altoparlante che gli aiuti umanitari potevano essere consegnati alla Striscia attraverso il porto di Ashdod. Gli attivisti sulla Freedom Flotilla hanno risposto postando una clip che li mostra rannicchiati mentre un drone sorvola la zona. «Siamo circondati.

Per favore, date l’allarme», si sente dire. I soldati sono poi saliti a bordo e la connessione è stata interrotta.

Sono stati diffusi quindi una serie di video preregistrati dei passeggeri della nave che chiedono aiuto ai loro Paesi d’origine. Greta Thunberg si è anche filmata mentre dice di essere stata «rapita» dalle «forze di occupazione israeliane».

Lo Stato ebraico subito dopo ha confermato di aver preso il controllo dell’imbarcazione e di averla trainata verso il porto di Ashdod. «Si prevede che i passeggeri tornino nei loro Paesi d’origine», ha aggiunto il mistero degli esteri di Tel Aviv. Su X ha definito la nave «lo yacht per selfie» con a bordo oltre a Greta Thunberg, le altre cosiddette «celebrità». All’interno c’erano cittadini di Brasile, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Turchia. Israele ha però sottolineato un dato, ovvero che la nave trasportava «meno di un camion di aiuti». Al contrario, ha aggiunto, «più di 1.200 camion di aiuti sono entrati nella Striscia da Israele nelle ultime due settimane e, inoltre, la Gaza Humanitarian Foundation ha distribuito quasi 11 milioni di pasti direttamente ai civili».

«Esistono modi per consegnare aiuti a Gaza, ma non prevedono selfie su Instagram», ha concluso. La Freedom Flotilla arriverà quindi ad Ashdod, città portuale a circa 27 chilometri a nord della enclave palestinese, ma i passeggeri prima di essere rimpatriati saranno portati nel centro di detenzione di Ramla.

L’avventura però non si conclude qui. Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato di aver ordinato all’esercito di proiettare agli attivisti detenuti un video che mostra le brutalità commesse il 7 ottobre 2023.

Nell’agghiacciante filmato di 43 minuti si vedono persone massacrate e corpi mutilati durante l’attacco, in gran parte riprese dalle bodycam dei terroristi. «È giusto che Greta, l’antisemita, e i suoi amici sostenitori di Hamas vedano esattamente chi è il gruppo terroristico che sostengono, quali atti atroci ha compiuto su donne, anziani e bambini, e contro chi Israele sta combattendo per la propria difesa», ha tuonato Katz.

La mobilitazione internazionale è già partita.

La Spagna ha convocato l’incaricato d’affari israeliano per protestare contro il fermo della nave con a bordo un suo cittadino, Sergio Toribio. E anche Emmanuel Macron ha chiesto che gli attivisti francesi sulla Flotilla tornino il prima possibile.