Netanyahu temporeggia sull'accordo per gli ostaggi: cosa c'è dietro questa mossa

Il primo ministro israeliano sta tenendo una conferenza stampa in lingua inglese, rivolgendosi ai giornalisti stranieri, affrontando due temi bollenti come i negoziati per la liberazione degli ostaggi e l'annosa questioni dei corridoi a Gaza. "Se si vogliono liberare gli ostaggi, bisogna controllare il corridoio di Filadelfia", ha tuonato Netanyahu.

Il discorso ha poi virato verso la minaccia di Teheran mescolata a quella di Hamas: "Questi sono i selvaggi, questi sono i terroristi che l'Iran ha impiantato vicino al nostro confine, come altrove, e noi siamo impegnati a sconfiggerli", ha proseguito il premier israeliano, esprimendo emozionato le proprie scuse alla famiglia di Alex Lobanov. "Il 7 ottobre abbiamo vissuto la peggiore barbarie di questo secolo", afferma Netanyahu.

Per Tel Aviv, dunque, le linee rosse restano le medesime della fase precedente al ritrovamento degi cadaveri dei sei ostaggi uccisi lo scorso finesettimana, facendo intuire il naufragio dei negoziati su questo punto. "Ciò che è cambiato è che sei dei nostri ostaggi sono stati brutalmente assassinati a sangue freddo. E ora il mondo si aspetta che Israele faccia delle concessioni dopo questo massacro? Che tipo di messaggio sarebbe per Hamas? Uccidere più ostaggi e ottenere di più in cambio? Questo non è solo immorale, è folle. Non accadrà". Sulla morte dei propri concittadini ha pi ribadito che se per Israele si tratta di una tragedia, per Hamas è invece una ben precisa strategia.

Sulle scelte del primo ministro, Haaretz ha diffuso un rumor che circola in queste ore: Netanyahu sta rimandando l'accordo per il rilascio degli ostaggi a causa delle pressioni dei suoi alleati di estrema destra, e dunque starebbe utilizzando la questione del Corridoio Filadelfia per temporeggiare, finendo per affossare i negoziati.

Secondo la fonte che riporta l'indiscrezione, lo stratagemma di Netanyahu starebbe funzionando perché oggi tutti i media dello Stato ebraico sono concentrati sulla questione del controllo israeliano sul Corridoio e nessuno si chiede se voglia effettivamente liberare gli ostaggi