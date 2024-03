Nuovo raid israeliano all'ospedale Al-Shifa: "Usato come centro di comando da Hamas"

L’ospedale Al-Shifa è diventato ancora una volta un campo di battaglia. Nelle prime ore di lunedì 18 marzo, l’esercito israeliano ha dato il via ad un’operazione contro l’istituto sanitario di Gaza City, “ sulla base di informazione che indicano l’utilizzo dell’ospedale da parte di alti funzionari dei terroristi di Hamas ”. Stando a quanto riportato dal Times of Israel, l’intelligence ebraica ha riferito alle forze armate che operativi e ufficiali dell’organizzazione islamica si sono riuniti nella struttura per usarla come centro di comando e condurre “attività terroristiche” nella parte nord della Striscia.

Il raid è iniziato alle 2.30 del mattino e vi hanno partecipato agenti dello Shin Bet e i soldati della 401esima brigata corazzata. In un video diffuso dalle Idf su X, si vedono miliziani di Hamas che aprono il fuoco contro i militari dalle strutture dell’ospedale e l’esplosione, vicino a un blindato, di un ordigno che secondo le forze di Tel Aviv è stato attivato a distanza da terroristi nascosti nel nosocomio. Dopo diverse ore di combattimenti, l’esercito ha annunciato di aver preso il controllo dell’area e di aver arrestato 80 persone, interrogate dagli agenti dello Shin Bet e dell’Unità 504 dell’intelligence militare che hanno confermato l’affiliazione all’organizzazione terroristica di alcuni di loro.

Per quanto riguarda i civili, prima dell’inizio dell’operazione il portavoce in lingua araba delle Idf Avichay Adraee ha diffuso su X una mappa delle zone da evacuare, esortando la popolazione residente vicino all’ospedale e nel vicino quartiere di Rimal a recarsi a sud seguendo la strada costiera verso la zona umanitaria di al-Mawasi. Ai pazienti e al personale medico dell’Al-Shifa non è stato ordinato di lasciare la struttura, ma il portavoce militare Daniel Hagari ha assicurato che i soldati sono stati sottoposti a un “ addestramento specifico per prepararli all’ambiente sensibile e agli scenari complessi che potrebbero incontrare ”, sottolineando come l’obiettivo delle Idf non sia fare del male “ ai civili dietro cui Hamas si nasconde ” e che “ l’operazione sarà eseguita con cautela e attenzione, in modo che l’ospedale continui le sue importanti funzioni ”.

#عاجل نداء الى كل المتواجدين والنازحين في حي الرمال وفي مستشفي الشفاء ومحيطه:

من اجل الحفاظ على أمنكم - عليكم اخلاء المنطقة بشكل فوري غرباً ومن ثم عبر شارع الرشيد (البحر) جنوباً إلى المنطقة الإنسانية في المواصي pic.twitter.com/X95ASt8zJP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2024