Oggi riunione Ue sul vertice in Alaska. Mosca: "4mila perdite ucraine nel Lugansk"

"Credo che il Presidente Zelensky sarà invitato. Oggi emergono alcune informazioni secondo cui esiste la possibilità che il presidente ucraino sia presente all'incontro tra il Presidente Trump e Putin. Sarebbe la decisione migliore e credo che accadrà". Lo ha affermato vice primo ministro e ministro della Difesa nazionale polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, come riporta Ukrinform citando lagenzia polacca Pap. Il viceministro ha sottolineato che l'obiettivo del mondo occidentale, guidato dagli Stati Uniti, è quello di raggiungere una pace giusta e duratura. "La settimana scorsa ho avuto l'opportunità di parlare con i più stretti consiglieri del presidente Trump, che hanno espresso la sua determinazione a raggiungere l'obiettivo della pace. La Polonia farà di tutto per raggiungere una pace giusta", ha affermato Kosiniak-Kamysz. A suo avviso, il raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco con la partecipazione del presidente Zelensky è ora più vicino che mai. Ha aggiunto che se ciò dovesse avvenire il 15 agosto, anniversario della vittoria sui bolscevichi nella battaglia di Varsavia del 1920, sarebbe "il regalo più bello" per questa parte del mondo e per il futuro della regione.