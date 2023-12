"Più attacchi missilistici contro l'Ucraina". La profezia dell'esperto per Capodanno

All’indomani del massiccio bombardamento russo su Kiev, della risposta ucraina contro Belgorod e della vendetta di Mosca su Kharkiv, le prospettive per il weekend di Capodanno sono nere. In particolare, a preoccupare il Paese invaso è l’aumento del numero e dell’intensità degli attacchi missilistici e l’impiego di vettori ipersonici, capaci di traiettorie non prevedibili.

“ Preoccupa non solo la ricerca di obiettivi critici come gasdotti e ospedali, ma soprattutto l’utilizzo dei Kinzhal, a guida intelligenza artificiale e lanciati dai cacciabombardieri: arrivano a velocità inimmaginabile e colpiscono quello che l’Ia identifica ”, ha spiegato all’Adnkronos Mario Scaramella, consulente per le operazioni speciali dell’Agenzia statale ucraina per la gestione delle emergenze nazionali. “ Gli algoritmi accettano anche i civili come target. I sistemi Patriot antimissile dispiegati dagli americani a difesa di Kiev riescono ad intercettare a volte questi mostri, ma è una roulette russa ”. Secondo l’esperto, l’utilizzo di questi vettori ipersonici è una minaccia ai Paesi occidentali e un modo per Mosca di mettere alla prova i sistemi difensivi statunitensi.

“ Anche lo spazio aereo polacco è stato violato da un missile in chiaro segno di sfida. La sicurezza è completamente cambiata in tutta l’Ucraina e l’intera regione ”, ha commentato Scaramella. “ Prima viaggiavamo in treno dalla Polonia a Kiev in relativa tranquillità, adesso stazioni e ferrovie sono bersagliate, i nostri alberghi non erano obiettivo ma adesso vengono colpiti, come ospedali, scuole, bar e ristoranti ”. Il bilancio delle vittime civili, dunque, sembra destinato ad aumentare. Pare, dunque, che il presidente russo abbia deciso di ricorrere alla stessa strategia dell’inverno 2022, ovvero il bombardamento a tappeto delle infrastrutture ucraina, ampliando però la lista di bersagli oltre alla rete energetica.