"Rafah circondata, aperto il Corridoio Morag": continua l'offensiva israeliana a Gaza

Continua a infuriare la guerra nella Striscia di Gaza, dove le truppe israeliane hanno ripreso l’offensiva di terra dopo il fallimento dell’ultima tregua con Hamas. I militari delle Idf hanno affermato di aver completato l’accerchiamento della città di Rafah, nel sud dell’exclave, e di aver istituito una nuova zona di sicurezza tra essa e Khan Yunis, denominata “Corridoio Morag”.

Le truppe di Tel Aviv hanno dichiarato in un comunicato di aver “completato l’apertura dell’Asse Morag nelle ultime 24 ore, eliminando decine di terroristi, smantellando tunnel sotterranei e infrastrutture terroristiche di Hamas” nel quadro di un’operazione andata avanti per circa una decina di giorni. Secondo quanto riferito, all’offensiva hanno partecipato la 188esima brigata corazzata della 36esima divisione e la brigata di fanteria Golani, entrate nell’area operativa rispettivamente da nord-ovest e da sud-est. Attualmente, il genio dell’esercito sta costruendo una strada lungo il corridoio, simile ad altri già conquistati dalle Idf.

D’ora in avanti, dunque, le forze israeliane combatteranno all’interno di aree di Rafah in cui non erano ancora entrate e, alla fine delle operazioni, la zona cuscinetto nella Striscia di Gaza meridionale si estenderà dal confine egiziano fino a Khan Younis e includerà tutta la città al confine sud, che da sola costituisce circa il 20% dell’exclave.

“Le forze di difesa israeliane hanno ora completato la conquista del Corridoio di Morag, che divide Gaza tra Rafah e Khan Younis, rendendo tutta l’area compresa tra il Corridoio di Filadelfia e Morag parte della zona di sicurezza israeliana”, ha confermato il ministro della Difesa Israel Katz. “I residenti nel nord della Striscia stanno evacuando anche da Beit Hanoun e da altri quartieri, e il territorio viene conquistato, ampliando la zona di sicurezza, anche nel Corridoio di Netzarim”. Il membro del governo han anche affermato che “l’attività intensiva dell’Idf si espanderà presto in altri luoghi della maggior parte di Gaza, e dovrete evacuare le zone di combattimento”.

Katz ha inoltre aggiunto che “questo è il momento decisivo per rimuovere Hamas, liberare gli ostaggi e porre fine alla guerra”. “Hamas non è in grado di proteggere i residenti né il territorio. I leader di Hamas si nascondono nei tunnel con le loro famiglie, oppure in hotel di lusso all’estero, con miliardi nei loro conti bancari, e vi stanno usando come ostaggi”, ha dichiarato, rivolgendosi ai residenti della Striscia. “È tempo di alzarsi, rimuovere Hamas e liberare tutti gli ostaggi israeliani. È l’unico modo per porre fine alla guerra. Chi lo desidera potrà trasferirsi volontariamente in vari paesi del mondo, secondo la visione del presidente degli Stati Uniti, che stiamo lavorando per realizzare”.

I terroristi palestinesi hanno risposto all’offensiva delle Idf sparando tre razzi verso la zona di Sufa e Holit, tutti intercettati dalle difese israeliane. I lanci hanno fatto scattare le sirene di allarme aereo in aree aperte e non in centri abitati.

A seguito di questo attacco, le forze di Tel Aviv hanno diffuso un avviso di evacuazione per i palestinesi nella zona di Khan Younis. In un post su X, il portavoce dell’esercito in lingua araba Avichay Adraee ha affermato che si tratta di un “” prima dell’inizio delle operazioni in quella zona.