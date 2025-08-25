Raid delle Idf nella Striscia, al Jazeera: "Uccisi 4 giornalisti nell'ospedale Nasser"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha elogiato gli sforzi del Libano per procedere verso il disarmo di Hezbollah entro la fine del 2025 e ha offerto di ridurre la presenza israeliana in Libano qualora il disarmo venisse attuato. In un post su X, l’ufficio del primo ministro ha affermato di riconoscere "l’importante passo compiuto dal governo libanese", definendolo "un’opportunità cruciale per il Libano di riconquistare la propria sovranità e ristabilire l’autorità delle istituzioni statali". "Alla luce di questo importante sviluppo, Israele è pronto a sostenere il Libano nei suoi sforzi per disarmare Hezbollah e a lavorare insieme per un futuro più sicuro e stabile per entrambi i paesi", prosegue la nota. "Se le Forze armate libanesi adotteranno le misure necessarie per attuare il disarmo di Hezbollah, Israele intraprenderà misure reciproche, incluso un graduale ridimensionamento della presenza dell’Idf in coordinamento con il meccanismo di sicurezza guidato dagli Stati Uniti", ha dichiarato l’ufficio di Netanyahu.