Raid delle Idf nella Striscia, al Jazeera: "Uccisi 4 giornalisti nell'ospedale Nasser"

Al Jazeera: tra le vittime del raid delle Idf un fotografo della Reuters e un reporter della Nbc
Il governo di Gaza controllato da Hamas ha reso noto che tra i quattro giornalisti uccisi oggi in un attacco dell'Idf sull'ospedale Nasser di Khan Yunis ci sono un fotografo dell'agenzia di stampa Reuters e un reporter dell'emittente statunitense NBC. Il fotoreporter della Reuters, riferisce Al Jazeera, era Hossam al-Masri, mentre il giornalista della NBC si chiamava Moaz Abu Taha. Le altre due vittime erano il fotoreporter della stessa Al Jazeera. Mohammed Salama, e Mariam Abu Daqa, un giornalista che collaborava con diversi media, tra cui l'Independent Arabic e l'Associated Press.
Il presidente siriano conferma: colloqui avanzati con Israele su accordo di sicurezza
Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha confermato ai giornalisti arabi che il suo governo era in trattative "avanzate" con Israele per un accordo sulla sicurezza, secondo Sky News Arabic. Ha aggiunto che qualsiasi accordo si sarebbe basato sulle linee di disimpegno del 1974 concordate da Gerusalemme e Damasco dopo la guerra dello Yom Kippur un anno prima. Sharaa avrebbe anche affermato che, pur non credendo che sia giunto il momento per un accordo di pace con Israele, "non esiterà ad accettare" qualsiasi accordo che possa avvantaggiare la Siria e la regione.
Raid dell'Idf sull'ospedale Nasser: 15 morti, inclusi 4 reporter
È salito a 15, tra cui quattro giornalisti, il bilancio delle vittime dell'attacco dell'Esercito israeliano (Idf) di questa mattina contro l'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza: lo riporta il Times of Israel, che cita media palestinesi.
Media: a Gaza 23 civili uccisi dall'alba in attacchi delle Idf
Almeno 23 palestinesi, inclusi tre giornalisti, sono stati uccisi dall'alba di oggi negli attacchi dell'Esercito israeliano (Idf) nella Striscia di Gaza, riportano i media. Il bilancio include 14 persone, tra cui i giornalisti, uccise in un attacco con un drone kamikaze che ha preso di mira il complesso ospedaliero Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. In precedenza, l'agenzia palestinese Wafa aveva reso noto che almeno nove civili erano morti in diversi attacchi dell'Idf nel territorio, inclusi cinque membri di una famiglia nel bombardamento di una casa nella zona di al-Karameh, a nord-ovest di Gaza City.
Netanyahu: "Pronti a ridurre la presenza delle Idf in Libano con disarmo di Hezbollah"
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha elogiato gli sforzi del Libano per procedere verso il disarmo di Hezbollah entro la fine del 2025 e ha offerto di ridurre la presenza israeliana in Libano qualora il disarmo venisse attuato. In un post su X, l’ufficio del primo ministro ha affermato di riconoscere "l’importante passo compiuto dal governo libanese", definendolo "un’opportunità cruciale per il Libano di riconquistare la propria sovranità e ristabilire l’autorità delle istituzioni statali". "Alla luce di questo importante sviluppo, Israele è pronto a sostenere il Libano nei suoi sforzi per disarmare Hezbollah e a lavorare insieme per un futuro più sicuro e stabile per entrambi i paesi", prosegue la nota. "Se le Forze armate libanesi adotteranno le misure necessarie per attuare il disarmo di Hezbollah, Israele intraprenderà misure reciproche, incluso un graduale ridimensionamento della presenza dell’Idf in coordinamento con il meccanismo di sicurezza guidato dagli Stati Uniti", ha dichiarato l’ufficio di Netanyahu.